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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد؛

دستگیری ۴ نفر از عاملان تیراندازی به مقر نظامی در سراوان

دستگیری ۴ نفر از عاملان تیراندازی به مقر نظامی در سراوان

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری چهار نفر از عاملان تیراندازی به مقر نظامی در سراوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان در تشریح این خبر افزود: در پی اعلام چند فقره تیراندازی در سطح شهر و تیراندازی به یک مقر نظامی در سراوان و متواری شدن عامل یا عاملان آن از صحنه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این راستا، با انجام تحقیقات میدانی، هویت عاملان این تیراندازی شناسایی و طی یک عملیات برنامه‌ریزی‌شده و ضربتی در مخفیگاهشان، چهار نفر از عاملان دستگیر شدند.

وی در ادامه اظهار کرد: در بازرسی اولیه از محل اختفای آنان، تعداد دو قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه سلاح کلاش به‌همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به بزه ارتکابی، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در راستای تأمین نظم و امنیت، ارتقا احساس امنیت شهروندان با هر نوع بی‌نظمی و سلب آسایش عمومی برابر قانون با مجرمان و اراذل و اوباش مقابله می‌کند.

کد مطلب 5998675

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