دستگیری ۴ نفر از عاملان تیراندازی به مقر نظامی در سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان در تشریح این خبر افزود: در پی اعلام چند فقره تیراندازی در سطح شهر و تیراندازی به یک مقر نظامی در سراوان و متواری شدن عامل یا عاملان آن از صحنه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این راستا، با انجام تحقیقات میدانی، هویت عاملان این تیراندازی شناسایی و طی یک عملیات برنامه‌ریزی‌شده و ضربتی در مخفیگاهشان، چهار نفر از عاملان دستگیر شدند.

وی در ادامه اظهار کرد: در بازرسی اولیه از محل اختفای آنان، تعداد دو قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه سلاح کلاش به‌همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به بزه ارتکابی، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در راستای تأمین نظم و امنیت، ارتقا احساس امنیت شهروندان با هر نوع بی‌نظمی و سلب آسایش عمومی برابر قانون با مجرمان و اراذل و اوباش مقابله می‌کند.