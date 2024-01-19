به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ای بعد از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری نماز جمعه این هفته سمنان ضمن بیان اینکه طی شبانه روز گذشته شش مأموریت ویژه پلیسی در استان انجام شده است، ابراز داشت: دستگیری سارقان محتویات خودرو، سیم و کابل، شکارچیان غیر مجاز، تأسیسات مرغداری‌ها، توقیف محموله حاوی گوشت و بازگشت بُرد دستگاه کارخانه مهمترین این رویدادها است.

وی ضمن بیان اینکه کارگران اتباع بیگانه دو بُرد دیجیتال مربوط به دستگاه کارخانه‌ای واقع در دامغان به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را سرقت کرده و کارخانه راکد شده بود، افزود: با همکاری پلیس فتا حساب این سارقان که درخواست وجه در قبال برد کرده بودند مسدود و سارقان کمتر از ۲۴ ساعت بُرد را عودت داده و کارخانه مجدداً فعال شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه به‌کارگیری اتباع خارجی ممنوع است، ابراز داشت: تلاش برای شناسایی و دستگیری این سارقان ادامه دارد.

موقوفه‌ای ضمن بیان اینکه ۷۷۱ کیلوگرم گوشت قرمز خارج از شبکه توزیع به ارزش حدود سه میلیارد ریال از دو خودرو سواری محور سمنان_دامغان کشف شد، تصریح کرد: خودروها توقیف دو نفر دستگیر و محموله به اداره دامپزشکی تحویل داده شد.

وی از دستگیری سارق سابقه دار و معتاد و غیر بومی سیم و کابل در شهر بیارجمند خبر داد و افزود: این متهم ۳۵ ساله به انجام شش فقره سرقت کابل هوایی برق اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارقان لوازم تأسیسات گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و مراکز پرورش طیور آرادان خبر داد و ابراز داشت: دو سارق و مالخر پرونده دستگیر و به انجام شش فقره سرقت ۳۲ گرم طلا و ادوات کشاورزی و تلویزیون ۳۲ اینچ به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

موقوفه‌ای ضمن بیان اینکه دو شکارچی غیرمجاز توسط کلانتری ۱۳ البرز شاهرود شناسایی و دستگیر شدند، تصریح کرد: از مخفیگاه این شکارچیان ۴۲۰ فشنگ جنگی و دو قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد.

وی افزود: سارق سابقه دار و معتاد طی عملیات غافلگیرانه و منسجم توسط مأموران کلانتری ۱۴ رویان شاهرود دستگیر و این فرد به انجام ۲۷ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرده است.