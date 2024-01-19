بیانیه گام دوم انقلاب سند اخلاق و معنویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر تکیه‌ای عصر جمعه در نشست ستاد عفاف و حجاب استان مرکزی، اظهار کرد: نوجوانان و جوانان به ویژه دهه هشتادی‌ها از آئین معنوی اعتکاف، سال گذشته استقبال خوبی داشتند و حدود ۴۰۰ هزار نفر از معتکفان را دهه هشتادی‌ها تشکیل دادند.

وی افزود: ۶ هزار مسجد در سال گذشته میزبان ۶۰۰ هزار معتکف بودند و پیش بینی می‌شود که امسال آمار معتکفان افزایش یابد.

حجت الاسلام تکیه‌ای بیان مرد: سال گذشته ۶۰ درصد معتکفین از خواهران و ۴۰ درصد از برادران بودند.

قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف کشور از برگزاری اعتکاف‌های تخصصی دانش‌آموزی، دانشجویی، مادر و فرزندی و نخبگانی در سال جاری خبر داد و گفت: پس از انقلاب اسلامی حضور اقشار مختلف در این آئین معنوی افزایش یافته است.

وی، ماهیت انقلاب اسلامی را ماهیت معنوی و اخلاقی بیان کرد و گفت: ثمره آئین معنوی اعتکاف خودسازی است.

قائم مقام ستاد اعتکاف کشور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را مهم‌ترین سند معنویت و اخلاق بیان کرد و گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در سه محور خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی تعریف شده است.

حجت الاسلام تکیه‌ای با اشاره به تدوین سند راهبردی اعتکاف، ادامه داد: این سند پس از ۲ ماه مورد تأیید مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید قرار گرفت و سپس اجرایی شد.

وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ سند اعتکاف نهایی شد و در هر استان شورای اعتکاف با حضور نماینده ولی فقیه، دبیر شورای مردمی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، سازمان تبلیغات، مدیران حوزه‌های علمیه و اعزام مبلغان تشکیل شد.

قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف یادآور شد: شعار امسال آئین معنوی اعتکاف “اعتکاف، معنویت تمدن‌ساز” است.

وی، اعتکاف را یک فرصت دانست و گفت: در هر فرصتی می‌تواند تهدیدی وجود داشته باشد و باید مراقب باشیم که با بی احتیاطی فرصت‌ها در این آئین معنوی به تهدید تبدیل نشود.

حجت الاسلام تکیه‌ای بیان کرد: امید است معتکفان، مبلغان، امام جماعات و خادمان در آینده‌ای نزدیک به یک شبکه مومنانه تبدیل شوند و مبلغ مهدویت در سطح جامعه باشند.