کردستان امسال ۱۴۱ روز هوای پاک داشته است

اقبال حمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس داده‌های ایستگاه‌های پایش کیفی هوای استان در ۹ ماهه سال جاری ۱۴۱ روز هوای پاک، ۱۵۶ روز قابل قبول، ۲ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، یک روز ناسالم برای عموم داشته‌ایم.

وی افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون برمبنای شاخص‌های کیفی هوا، روز بسیار ناسالم و خطرناک در کردستان نداشته‌ایم و این بیانگر وضعیت مطلوب هوای استان نسبت به سال گذشته است.

وی یادآور شد: در ۹ ماهه سال گذشته ۲ روز هوای استان در وضعیت خطرناک، یک روز بسیار ناسالم، هفت روز ناسالم برای عموم و ۱۲ روز هم ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: معتقدم بیان مشکلات در هر حوزه‌ای موجب یافتن راهکارهایی برای برطرف کردن و اهمیت دادن به آن می‌شود و اگر تعللی در این زمینه صورت گیرد بی‌شک روند حل آن سخت‌تر خواهد شد.

حمیدی ادامه داد: یکی از شعارهای سازمان محیط زیست وجود ۸۰ میلیون محیط‌بان در کشور است و بدین معنا که هر شهروند خود را در مقابل محیط زیست مسؤول بداند و بهبود آن‌را مطالبه کند مسؤولان هم در مقابل باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ در قالب ۳۴ ماده به تصویب رسید، بیان کرد: ۲۳ دستگاه در سطح وزارتخانه‌ها و به تبع در استان‌ها طبق این قانون رسالت‌ها و وظایفی در خصوص هوای پاک برعهده دارند.

برخورد جدی با عاملان آلاینده هوا پیرامون شهر سنندج

حمیدی تصریح کرد: سوزاندن شاخ و برگ جمع‌آوری شده درختان و بقایای گیاهی در مزارع کشاورزی عاملی در آلودگی هواست و هرگونه اقدام به سوزاندن آن وفق ماده ۲۰ قانون موصوف ممنوع و با عامل آن برخورد خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان اضافه کرد: تاکنون تذکرات و اخطارهایی به شهرداری سنندج و برخی صاحبان مزارع و باغات حومه سنندج بویژه شهرک ساحلی داده شده است که اگر رعایت نکند و دوباره اقدام به سوزاندن شاخ و برگ درختان کند، علیه آنها اعلام جرم خواهیم کرد؛ چراکه منجر به آلودگی هوای سطح شهر از صبح تا اواسط ظهر می‌شود که در شرایط وارونگی دما بر تجمع آلاینده‌ها و تداوم آلودگی تا اواسط ظهر می‌افزاید.

حمیدی یادآور شد: از جمله برنامه‌های ما در هفته هوای پاک بازدید از چند واحد صنعتی بزرگ در استان و بررسی وضعیت خودروهای در حال تردد در سطح شهر با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی شهر سنندج و سپس اعمال جریمه و توقیف خودروهای آلاینده است.

گفتنی است؛ ۶ دی تا ۲ بهمن به نام هفته هوای پاک نامگذاری شده که شعار امسال این هفته؛ هوای پاک مسؤول پاسخگو و شهروند مسئول است.