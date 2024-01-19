به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز جمعه در سخنانی در خصوص ادامه تجاوزهای اشغالگران قدس به مردم مظلوم غزه اعلام کرد: همه ما کسانی که امروز با ارسال ناوهای هواپیمابر به منطقه ما از (رژیم) اسرائیل حمایت نامحدود و بی قید و شرط می‌کنند را با دقت تمام دنبال می کنیم.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: کسانی که در مورد حقوق و آزادی‌های بشری کارنامه صادر می‌ کنند، ۱۰۵ روز است کودکان، نوزادان و زنانی که به طرز وحشیانه‌ ای به قتل رسیده‌ اند را نمی‌بینند.

رجب طیب اردوغان، در ادامه افزود: آنها فقط به تماشای وحشیگری نتانیاهو، هیتلر امروز و گروه وی علیه مردم فلسطین بسنده کرده اند.

این مقام ترکیه در خصوص مبارزه ترکیه با تروریسم هم گفت: تا زمانیکه باتلاق‌های تروریستی در سوریه و عراق به طور کامل خشک شوند، با قاطعیت به مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد.