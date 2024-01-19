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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۵۳

اردوغان:

مدعیان حقوق‌بشر تماشاگر وحشیگری «نتانیاهو» علیه فلسطینی‌ها هستند

مدعیان حقوق‌بشر تماشاگر وحشیگری «نتانیاهو» علیه فلسطینی‌ها هستند

رییس‌جمهور ترکیه امروز در سخنانی تصریح کرد: مدعیان حقوق بشر فقط به تماشای وحشیگری نتانیاهو، هیتلر امروز و گروه وی علیه مردم فلسطین بسنده کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز جمعه در سخنانی در خصوص ادامه تجاوزهای اشغالگران قدس به مردم مظلوم غزه اعلام کرد: همه ما کسانی که امروز با ارسال ناوهای هواپیمابر به منطقه ما از (رژیم) اسرائیل حمایت نامحدود و بی قید و شرط می‌کنند را با دقت تمام دنبال می کنیم.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: کسانی که در مورد حقوق و آزادی‌های بشری کارنامه صادر می‌ کنند، ۱۰۵ روز است کودکان، نوزادان و زنانی که به طرز وحشیانه‌ ای به قتل رسیده‌ اند را نمی‌بینند.

رجب طیب اردوغان، در ادامه افزود: آنها فقط به تماشای وحشیگری نتانیاهو، هیتلر امروز و گروه وی علیه مردم فلسطین بسنده کرده اند.

این مقام ترکیه در خصوص مبارزه ترکیه با تروریسم هم گفت: تا زمانیکه باتلاق‌های تروریستی در سوریه و عراق به طور کامل خشک شوند، با قاطعیت به مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 5998932

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