باهویی زیر نظر پزشکان تمرین کرد/ گولسیانی همچنان غایب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان ایران که روز گذشته در دیداری دوستانه به مصاف تیم چادرملو صدرنشین لیگ آزادگان رفته بودند، امروز شنبه ۳۰ دی از ساعت ۱۲ در ورزشگاه شهید کاظمی به تمرین پرداختند.

پیش از شروع تمرین، کلاس پزشکی با حضور زهره هراتیان رئیس ایفمارک برای اعضای تیم برگزار شد. این کلاس از الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا است که باید در چند بخش با عناوین مختلف برگزار و به بازیکنان و اعضای تیم منتقل گردد.

بعد از پایان کلاس پزشکی، تمرین آغاز شد و با توجه به اینکه روز گذشته، پرسپولیس در یک دیدار دوستانه به میدان رفته بود، تمرین امروز سبک انجام شد.

بازیکنان پس از گرم کردن بدن‌ها به انجام کار با توپ پرداختند. پاسکاری‌های ترکیبی و فوتبال دست‌گرمی سبک در دستور کار قرار گرفت.

نبیل باهویی کماکان به دلیل مصدومیت زیر نظر کادر پزشکی برنامه‌های اختصاصی خود را انجام می‌دهد و سایر بازیکنان بدون مشکل در اختیار کادر فنی بودند. غایبان هم، ملی‌پوشان و گئورگی گولسیانی بودند.