«محمدحسن آصفری» نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جنایت صهیونیست‌ها در به شهادت رساندن تنی چند از مستشاران نظامی کشورمان، اظهار کرد: این اقدام رژیم صهیونیستی به دلیل شکست‌های سختی است که در مقابل جمهوری اسلامی ایران و گروه مقاومت، متحمل شده است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی، تفکر از نیل تا فرات را در افکار خود می‌پروراند که محقق نشد و علتش آن بود که با پیروزی انقلاب اسلامی، نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند؛ آنان در سال‌های گذشته حتی در مقابل سنگ‌های مردم مسلمان فلسطین، توان ایستادگی نداشتند؛ البته امروز توان آنان تبدیل به موشک شده است و باز هم صهیونیست‌ها را زمین زده‌اند.

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: چندین ماه است که رژیم صهیونیستی جنگ تمام عیاری را علیه فلسطین و مردم غزه اعمال کرده اما دستاوردی نداشته و این موضوع، اعتراضات زیادی را علیه آنان در اراضی اشغالی به دنبال داشته است.

آصفری ادامه داد: با توجه به اعتراضاتی که در سرزمین‌های اشغالی نسبت به رژیم صهیونیستی وجود دارد، امروز آنان به دنبال تجدید روحیه برای نیروهای خودشان هستند؛ در واقع با توجه به شکست‌های متعددی که این رژیم در مقابل جبهه مقاومت و در فلسطین متحمل شده است، امروز می‌خواهد با وحشی‌گری و ترورهای کور، تجدید قوا کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: رژیم منحوس صهیونیستی تصور می‌کند که با این اقدامات و ترورهای کور، می‌تواند بیشتر دوام بیاورد اما این رژیم باید بداند که جنایات آن‌ها، توسط جمهوری اسلامی ایران بدون پاسخ نخواهد ماند و همچنان که در گذشته پاسخ این رژیم را داده‌ایم، باز هم از ما ضربه‌ای خواهد خورد که حتی تصورش را هم نمی‌تواند بکند.