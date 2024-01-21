حراج اوراق مالی اسلامی دولتی سوم بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با اعلام نتیجه بیست‌و پنجمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در ۲۶ دی ۱۴۰۲، به اطلاع می‌رساند حراج جدید اوراق مالی اسلامی دولتی در ۳ بهمن امسال برگزار خواهد شد

بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند.

همچنین بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.

گفتنی است، کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه برای تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

*امیر گودرزی