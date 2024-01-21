محمد شکیبی نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون سه هزار و ۹۰۰ فروند قایق بدون هویت در استان شناسایی شده که به صاحبان این قایق‌ها برای ثبت‌نام اطلاع‌رسانی شده که بدون حضور فیزیکی پس از نام‌نویسی در سامانه و معرفی به مؤسسات رده‌بندی و تأیید شرایط فنی و ایمنی قایق برای آن‌ها مجوز صادر می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خاطرنشان کرد: سامانه‌ای را برای ثبت‌نام معرفی کردیم که تاکنون بیش از ۶۰۰ فروند قایق در آن ثبت‌شده و پس از بررسی به مؤسسات رده‌بندی برای آن‌ها گواهینامه صادر می‌شود.

فیلم: محمد غلامحسینی