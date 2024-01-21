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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۸

پنجره مهر؛

ساماندهی قایق‌های بدون هویت در بوشهر

ساماندهی قایق‌های بدون هویت در بوشهر

بوشهر- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از ساماندهی قایق‌های بدون هویت خبر داد و گفت: اداره کل بنادر و دریانوردی آمادگی کامل برای صدور مجوز گردشگری دارد.

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محمد شکیبی نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون سه هزار و ۹۰۰ فروند قایق بدون هویت در استان شناسایی شده که به صاحبان این قایق‌ها برای ثبت‌نام اطلاع‌رسانی شده که بدون حضور فیزیکی پس از نام‌نویسی در سامانه و معرفی به مؤسسات رده‌بندی و تأیید شرایط فنی و ایمنی قایق برای آن‌ها مجوز صادر می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خاطرنشان کرد: سامانه‌ای را برای ثبت‌نام معرفی کردیم که تاکنون بیش از ۶۰۰ فروند قایق در آن ثبت‌شده و پس از بررسی به مؤسسات رده‌بندی برای آن‌ها گواهینامه صادر می‌شود.

فیلم: محمد غلامحسینی

کد مطلب 6000679

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