بزرگ ترین قاچاقچی موادمخدر در شرق کشور دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از سرشبکه‌های قاچاق مواد مخدر که فعالانه اقدام به وارد کردن مواد مخدر از کشورهای مرزی و توزیع در کویرهای ایران می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

وی با بیان اینکه این قاچاقچی تعدادی سلاح سنگین و نیمه سنگین در مخفیگاهش داشته است، افزود: نام این قاچاقچی "عبدالهادی براهویی" است که با نام‌های مستعار حاج شاه سلیم، حاج پرویز و حاج عبدالله اقدام به وارد کردن مواد مخدر روان‌گردان به داخل ایران می‌کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: ۳۷ نفر از اعضای باند این قاچاقچی شناسایی و دستگیر شدند و مقدار بیش از ۱۳ تن انواع مواد مخدر (بیش از ۵ تن از نوع شیشه و هروئین بود) و ۳۲ دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.

کاکاوند با بیان اینکه از "براهویی" ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی توقیف شده است، گفت: قطعاً این فرد ارتباطاتی با خارج از کشور داشته است، چراکه یکی از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با بیان اینکه شناسایی و دستگیری این قاچاقچی صفر تا صد با مأموران اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر بوده است، گفت: براهویی اهل استان‌های شرقی (سیستان و بلوچستان) کشور بوده و بیشترین فعالیتش تا حاشیه کویر ادامه داشته است که در همین موقعیت مکانی بعد از یک سال کار اطلاعاتی دستگیر شد.

وی با بیان اینکه چهارمین مرحله از طرح آرامش در شهر در دو روز اخیر اجرا شد، تصریح کرد: ۱۱ هزار معتاد متجاهر و بیش از ۳۷۰۰ خرده فروش مواد مخدر در این مرحله از طرح دستگیر شدند.

کاکاوند بیان کرد: ۵ تن انواع مواد مخدر در این مرحله از ۱۲۵ قاچاقچی کشف و ضبط شد.