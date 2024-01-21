راه اندازی خط ریلی نجف به کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد که این کشور طی سال جاری، پنج پروژه حیاتی را در بخش راه آهن این کشور راه اندازی میکند که خط ریلی (نجف-کربلا) در رأس آن قرار دارد.
رئیس دفتر اطلاع رسانی وزارت حمل و نقل عراق، میثم الصافی در گفتوگو با الصباح تاکید کرد که وزارتخانه وی مهمترین پروژههای حیاتی رابا هدف توسعه بخش ریلی و به منظور ایجاد تحولی در بخشهای اقتصادی و بازرگانی کشور شناسایی و در سال جاری به اجرا گذاشته است.
وی درباره پروژه قطار (نجف-کربلا) گفت که پس از تکمیل مطالعات با وزارت راه و مسکن و مقامات محلی کربلای معلی و نجف اشرف و عتبات عالیات قرار است تا در طول سال ۲۰۲۴ اجرای آن کلید بخورد.
به نوشته الصباح، پروژه خط راه آهن (طریق یا حسین) که از ایستگاه بین المللی بغداد به سمت شهر کربلای معلی است و از طریق خط حله - کربلا – نجف میگذرد، یکی از مهمترین پروژههای حیاتی در راستای خدمات رسانی به میلیونها زائر از بغداد و سایر استانهاست.
نظر شما