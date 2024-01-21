به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به دنبال حمله موشکی و راکتی بی‌سابقه و گسترده مقاومت عراق به پایگاه نظامیان آمریکایی در پایگاه عین الاسد، بیانیه‌ای صادر کرد.

سازمان «سنتکام» بامداد یکشنبه در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در حال انجام معاینات و بررسی میزان آسیب‌های مغزی وارد شده به شماری از نظامیان آمریکایی در جریان حمله موشکی شامگاه شنبه به پایگاه «عین الاسد» هستند.

سنتکام با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که پدافند هوایی نیروهای آمریکایی مستقر در این پایگاه، اکثر موشک‌ها را رهگیری کرده اما در این حمله یک سرباز عراقی زخمی شد.

رسانه‌های خبری عراقی عصر شنبه گزارش دادند در این حمله، ۴۰ راکت و موشک به سمت پایگاه عین الاسد در غرب عراق شلیک شده است.

سنتکام در بیانیه بامداد یکشنبه خود، با اتهام‌زنی مجدد به ایران آورده که «شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در غرب عراق چندین موشک بالستیک و راکت به سمت پایگاه هوایی عین الاسد شلیک کردند».

جمهوری اسلامی ایران بارها وجود «نیروهای نیابتی» در منطقه را رد و اعلام کرده نیروهای مقاومت در راستای منافع کشورهای خود اقدام می‌کنند.