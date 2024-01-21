حضور سفیر ایران در دوحه در اردوی تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، علی صالح‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر، شامگاه یکشنبه یکم بهمن در اردوی تیم ملی فوتبال ایران حاضر شد.

در این دیدار صمیمانه سفیر ایران با قدردانی از زحمات ملی‌پوشان فوتبال ایران در دو بازی گذشته، برای تیم ایران در بازی‌های پیش‌رو آرزوی موفقیت کرد.

مهدی محمدنبی سرپرست تیم ملی و امیر قلعه‌نویی نیز در این دیدار با تشکر از حمایت‌های انجام شده از سوی سفارت ایران در قطر و ایرانیان حاضر در دوحه در دو دیدار گذشته، ابراز امیدواری کردند که تیم ملی با حمایت ایرانیان مقیم دوحه و دیگر ایرانی‌های حاضر در قطر باعث شادی ملت ایران شود.

در این دیدار هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال نیز حضور داشت.