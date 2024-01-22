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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶

پیکر شهدای «جنایت اخیر در دمشق» تشییع شد

پیکر شهدای «جنایت اخیر در دمشق» تشییع شد

پیکر شهدای مدافع حرم با حضور مسوولان و اقشار مختلف مردم، امروز در شهرک شهید محلاتی در تهران تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر شهیدان مدافع حرم، پاسدار شهید سردار «صادق امیدزاده»، پاسدار شهید سردار «حسین محمدی» و پاسدار شهید «محمد امین صمدی» صبح امروز (دوم بهمن ۱۴۰۲) با حضور مسؤولان و اقشار مختلف مردم در شهرک شهید محلاتی تشییع شد.

در مراسم تشییع این شهدا با حضور مردم در جوار مزار شهدای گمنام شهرک شهید محلاتی، بر پیکر مطهر شهدا نماز اقامه شد؛ همچنین مردم با شعار انتقام، خواستار پاسخ سخت به جنایتکاران صهیونیست شدند.

این سه شهید از نیروهای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند که روز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمانی در محله «مزه» واقع در غرب دمشق به شهادت رسیدند.

گفتنی است؛ مراسم وداع با پیکرهای مطهر ۵ شهید حمله تروریستی رژیم صهیونیستی، یکشنبه اول بهمن ماه در ستاد معراج شهدا برگزار شد.

کد مطلب 6001251
رامین عبداله شاهی

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