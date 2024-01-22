به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه داری آمریکا امروز دوشنبه تحریم های جدیدی را علیه شرکت هواپیمایی «فلای بغداد» و نیز برخی از سران کتائب حزب الله عراق وضع کرد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، امروز دوشنبه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) شرکت هواپیمایی عراقی «فلای بغداد» و مدیر عامل آن را به بهانه کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF) و گروه های مقاومت در عراق، سوریه در لیست تحریمی خود قرار داد.

بر اساس اعلام وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری این کشور همچنین ۳ مقام کتائب حزب‌الله (KH) و همچنین شرکتی را که برای این گروه مقاومت عراقی تامین مالی می کرد را به این بهانه تحریم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص اضافه شده است: اقدام امروز تاکیدی بر تهدید مداوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبکه حامیان آن برای پرسنل ایالات متحده در منطقه است.

در همین ارتباط، برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی ادعا کرد: ایران و گروه های حامی آن به دنبال استفاده از تجارت هایی به عنوان پوششی برای تامین مالی و تسهیل حملات خود هستند.