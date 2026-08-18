۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در تانکر سوخت دراصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هدف ضربه به شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر محورهای مواصلاتی، از جابه‌جایی یک محموله بزرگ کالای قاچاق با استفاده از یک دستگاه تانکر حمل سوخت مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی دقیق و هدفمند، خودروی مورد نظر را در یکی از محورهای مواصلاتی استان شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: قاچاقچیان با استفاده از فضای مخفی تعبیه‌شده در تانکر حمل سوخت تلاش داشتند محموله را از دید مأموران پنهان کنند، اما هوشیاری و اشراف اطلاعاتی پلیس موجب شد این ترفند ناکام بماند.

سردار حسنوند ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده از تانکر، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نخ انواع سیگار قاچاق کشف شد که ارزش آن بنا بر اعلام کارشناسان، بیش از ۷۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به دستگیری متهمان این پرونده گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و پرونده نیز برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و ضربه به جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی و سلامت بازار، خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد قاچاقچیان با شیوه‌های مختلف، اقتصاد و حقوق عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

سردار حسنوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق کالا و ارز، مراتب را از طریق سامانه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان به شماره ۳۰۱۱۰ و همچنین بسترهای رسمی اعلام‌شده به پلیس اطلاع دهند.