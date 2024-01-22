حمله پهپادی به پایگاه اشغالگران آمریکایی در عین الاسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه اشغالگران آمریکایی در عین الاسد در غرب عراق هدف قرار گرفت.

مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد: حمله پهپادی به پایگاه عین الاسد که نیروهای آمریکایی در آن هستند، انجام دادیم.

این درحالی است که «عبدالهادی البیاتی» کارشناس امور امنیتی عراق تاکید کرد که گروه‌های مقاومت اسلامی در این کشور نشان داده اند که می‌توانند بیش از ۱۰۰ عملیات علیه پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه به صورت مستقیم انجام دهند بدون آنکه سکوهای شلیک موشک‌ها و پهپادهای آن‌ها توسط آمریکا شناسایی شود.

وی در ادامه افزود: نیروهای مقاومت عراق به تازگی اهدافی را در عمق ۳۰۰ کیلومتری نشانه رفته اند که همین امر باعث شده آمریکا در شوک و حیرت فرو رود زیرا انتظار چنین واکنشی در این ابعاد را نداشت.

البیاتی تصریح کرد: علاوه بر این آمریکایی‌ها با دیدن افزایش توان میدانی نیروهای عراقی غافلگیر شده اند. از سه ماه قبل تاکنون بیش از ۲۰ پایگاه آمریکایی درتیررس نیروهای مقاومت قرار دارد.

وی اضافه کرد: پایگاه‌های آمریکایی ۲۴ ساعته در شوک به سر می‌برند. علاوه بر این گزارش‌هایی از سوی نهادهای غربی مبنی بر زخمی شدن ده‌ها نظامی منتشر شده که نشان می‌دهد حمله‌های نیروهای مقاومت بسیار دقیق صورت گرفته است.