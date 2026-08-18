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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» در تور اطلاعاتی پلیس

متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» در تور اطلاعاتی پلیس

فردی که بنا بر اعلام پلیس با استفاده از ابزارهای سایبری اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و تصاویر برخی نقاط مهم کرده بود، پس از شناسایی و تکمیل ادله دیجیتال در عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که به گفته پلیس، اقدام به جمع‌آوری و ارسال تصاویر و مختصات برخی نقاط راهبردی و امنیتی کشور برای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی می‌کرد.

کارشناسان سایبری و اطلاعاتی پلیس با رصد و پایش فعالیت‌های این فرد، اقدامات وی را تحت نظر قرار داده و در نهایت موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند.

بر اساس این گزارش، متهم با استفاده از ابزارهای سایبری اقدام به جمع‌آوری داده‌ها، تصاویر و مختصات برخی نقاط مهم کرده و قصد ارسال این اطلاعات به گروه‌های مخالف را داشته است.

پلیس اعلام کرد این فرد در جریان تحقیقات نامحسوس و اقدامات اطلاعاتی مأموران تحت رصد قرار گرفت و پس از تکمیل مستندات و ادله دیجیتال، در عملیاتی در مخفیگاه خود دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.

بنابر اعلام پلیس، متهم در تحقیقات اولیه به اتهامات انتسابی و ارتباط با گروه‌های مخالف اعتراف کرده است؛ پرونده وی پس از تفهیم اتهامات از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال و متهم با قرار قانونی تحویل دستگاه قضایی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت در پایان با تأکید بر استمرار رصد فعالیت‌های مشکوک اعلام کرد با هرگونه اقدامی که امنیت عمومی و آرامش شهروندان را تهدید کند، در چارچوب قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6919967
مهسا حيدری توچائی

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