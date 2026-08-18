قصد نداشتم کاپیتان را تغییر دهم/ یوسف کاظمی خط خورد

به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، درباره عملکرد این تیم در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ اظهار داشت: ما باید دو بازی، مقابل بلژیک و ترکیه را میبردیم. در هر دو مسابقه بازیهای خوبی انجام دادیم، اما در نهایت شکست خوردیم. به تیمهای رقیب خیلی نزدیک بودیم و احساس من این است که در والیبال در سطح خوبی بازی میکنیم.
وی افزود: تعداد بردهای ما تقریباً مانند فصل گذشته بود، اما احساس میکنم یک قدم رو به جلو برداشتیم. روند تیم را با فصل گذشته مقایسه کردم و دیدم سطح تیم رشد کرده است. تیمهای دیگر هم قویتر شدهاند و ما نیز پیشرفت کردهایم. بازیکنان کار فوقالعادهای انجام دادند و حالا باید برای قهرمانی آسیا و همچنین بازیهای آسیایی تلاش کنیم.
پیاتزا درباره تغییر دستیاران ایرانی خود گفت: اینکه دستیاران ایرانی را قبول ندارم، در ذهن شماست، نه ذهن من. من تجربیاتم را با بیشتر مربیان ایرانی به اشتراک میگذارم. فصل گذشته علیزاده کنار من بود و حالا تیم زیر ۱۸ سال را به قهرمانی رسانده است. اینکه اطلاعات و تجربیاتم را با مربیان به اشتراک میگذارم، به این معنا نیست که اگر کسی صحبتهای من را ترجمه میکند، دستیار اول یا دوم من است. ما یک کادر فنی هستیم که با هم کار میکنیم و همه برای من مهم هستند. اینطور نیست که یکی بهتر از دیگری باشد.
سرمربی تیم ملی والیبال درباره انتخاب امین اسماعیلنژاد به عنوان کاپیتان گفت: این یک پروسه طولانی بود. من تصمیم گرفتم کاپیتان را تغییر ندهم، اما از بازیکنان خواستم خودشان انتخاب کنند. رأیگیری کاملاً مخفیانه بود و هر بازیکن نظر شخصی خودش را اعلام کرد و در نهایت بازیکنان کاپیتان را انتخاب کردند.
وی درباره حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در اردوی تیم ملی نیز گفت: از حضور وزیر خوشحالم. فصل گذشته هم او را دیدم، البته در دفترش. پیش از مسابقات قهرمانی جهان با او دیدار داشتم و امروز هم اولین بار بود که در این فصل او را میدیدم. پیش از حضور در سالن، جلسه طولانی با یکدیگر داشتیم. وزیر میخواهد به فدراسیون والیبال کمک کند و من هم میخواهم به والیبال کمک کنم.
پیاتزا درباره شرایط امین اسماعیلنژاد و بازگشت او به تیم ملی گفت: لطفاً درباره الان فکر کنید. اگر درباره گذشته سؤال کنید، من هم باید درباره گذشته صحبت کنم و این روند درست نیست. امین الان اینجاست، کاپیتان است، تجربه زیادی دارد و باید خوشحال باشید که او اینجاست و قصد دارد به تیم کمک کند.
وی درباره خط خوردن یوسف کاظمی از فهرست تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا عنوان کرد: او برای مسابقات قهرمانی آسیا از فهرست خارج شده، اما برای بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت.
سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به سؤالی درباره ذهنیت بازیکنان گفت: این به این معنا نیست که ذهنیت آنها خوب نبوده است. رفتار و شرایط تحت فشار را نمیتوانیم با یکدیگر مقایسه کنیم. بازیکنان بسیار سخت در کنار هم کار میکنند و این موضوع برای من اهمیت زیادی دارد.
پیاتزا درباره دلیل غیبت امیرحسین توخته در تیم ملی نیز گفت: نمیتوانم در این مورد توضیحی بدهم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به عملکرد شاگردانش در لیگ ملتها گفت: برابر بلژیک و ترکیه باید پیروز میشدیم، اما حالا برای قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی تلاش میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، درباره عملکرد این تیم در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ اظهار داشت: ما باید دو بازی، مقابل بلژیک و ترکیه را میبردیم. در هر دو مسابقه بازیهای خوبی انجام دادیم، اما در نهایت شکست خوردیم. به تیمهای رقیب خیلی نزدیک بودیم و احساس من این است که در والیبال در سطح خوبی بازی میکنیم.
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