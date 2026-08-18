به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به برگزاری مجموعه نشست‌های آموزشی پیش از رویداد «سروایران» اظهار کرد: یک رویداد تخصصی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که صرفاً به نمایش آثار محدود نشود و در کنار آن، به توانمندسازی فعالان حوزه نیز توجه داشته باشد.

گرجی، افزود: «سروایران» برای ما تنها یک رویداد نیست؛ بلکه فرصتی است برای ایجاد ارتباط مؤثر میان ایده، طراحی، تولید، عرضه و بازار. به همین دلیل، نشست‌های آموزشی به‌عنوان بخشی از فرآیند پیش‌رویداد طراحی شده‌اند تا شرکت‌کنندگان پیش از حضور در رویداد، با بخشی از الزامات حرفه‌ای مسیر تولید و عرضه آشنا شوند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، یکی از چالش‌های حوزه مد و لباس را فاصله میان ایده و محصول قابل عرضه دانست و گفت: ممکن است یک طراح از ایده و توان طراحی خوبی برخوردار باشد، اما درباره بازار، مخاطب، قیمت‌گذاری، فروش و بازاریابی اطلاعات کافی نداشته باشد. این نشست‌ها با هدف کاهش همین فاصله و کمک به تبدیل ایده‌های خلاقانه به محصولات قابل عرضه برگزار می‌شوند.

او، با تأکید بر اهمیت نگاه زنجیره‌ای به حوزه مد و لباس ادامه داد: اگر شعار «از ایده تا عرضه، از طراحی تا بازار» را جدی بگیریم، باید برای همه حلقه‌های این زنجیره برنامه داشته باشیم. طراحی، تولید، بازاریابی و فروش حلقه‌هایی هستند که باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا یک ایده بتواند به محصولی ماندگار و اثرگذار تبدیل شود.

گرجی، با اشاره به محورهای آموزشی پیش‌رویداد «سروایران» خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند بازاریابی، کمپین فروش و سیستم‌سازی کسب‌وکار با این هدف انتخاب شده‌اند که نگاه فعالان حوزه از «تولید یک محصول» به «ساختن یک کسب‌وکار پایدار» تغییر کند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، تأکید کرد: هدف ما این است که طراح و تولیدکننده علاوه بر خلق یک اثر، مخاطب خود را بشناسد، برای محصول خود بازار تعریف کند، شیوه معرفی و عرضه آن را بداند و بتواند از یک ایده هویت‌محور، محصولی قابل عرضه و اقتصادی بسازد.

او، در پایان خاطرنشان کرد: «سروایران» زمانی موفق خواهد بود که پس از پایان رویداد، تنها تعدادی اثر به نمایش گذاشته نشده باشد، بلکه ارتباطات جدیدی شکل گرفته، دانش و تجربه‌ای منتقل شده و ایده‌ها یک گام واقعی به سمت تولید، عرضه و بازار برداشته باشند.