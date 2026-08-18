به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی کاتا رده‌های پایه برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ اردن و قهرمانی جهان ۲۰۲۶ لهستان برگزار شد و دو کاتاروی کرمانی با کسب عنوان نخست در رده‌های نوجوانان و جوانان، جواز حضور در تیم ملی را به دست آوردند.

این رقابت‌ها با حضور مسئولان فدراسیون کاراته، مدیران سازمان تیم‌های ملی، اعضای کمیته فنی، مربیان و جمعی از کارشناسان ارشد کاتا در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و برترین کاتاروهای کشور در رده‌های پایه برای قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی به رقابت پرداختند.

انکوتی قهرمان کاتای نوجوانان شد

در بخش کاتای انفرادی نوجوانان، محمد انکوتی نماینده شایسته استان کرمان با عملکردی درخشان و کسب مجموع ۱۴۶.۸ امتیاز در چهار دور اجرای کاتا، در جایگاه نخست قرار گرفت و عنوان قهرمانی مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را به دست آورد.

پس از انکوتی، محمد متین خسروی از استان فارس با ۱۴۱.۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت، محراب توحیدنیا از آذربایجان شرقی با ۱۴۱.۱ امتیاز سوم شد و احسان باجغلی از استان اصفهان با ۱۴۱ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

به این ترتیب، محمد انکوتی با کسب عنوان نخست این رقابت‌ها، موفق شد پیراهن تیم ملی کاتا در رده نوجوانان را بر تن کند و سهمیه حضور در رقابت‌های پیش‌رو را به دست آورد.

قوام در صدر جدول کاتای جوانان

در رده سنی جوانان نیز یزدان قوام دیگر نماینده کرمان در بخش کاتای انفرادی بود که با اقتدار در صدر جدول قرار گرفت؛ قوام در مجموع چهار دور اجرای کاتا ۱۵۲.۷ امتیاز کسب کرد و عنوان نخست این مرحله از انتخابی تیم ملی را به خود اختصاص داد.

در این رده، امیررضا شفایی از آذربایجان شرقی با ۱۵۰.۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت، عرفان بیگی از آذربایجان غربی با ۱۱۰.۵ امتیاز سوم شد و امیررضا مسلمان از آذربایجان غربی با ۱۱۰.۲ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد.

یزدان قوام، نیز با کسب عنوان قهرمانی، دومین سهمیه کرمان در ترکیب تیم ملی کاتا را به دست آورد تا نام این ورزشکار جوان کرمانی در جمع ملی‌پوشان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا و جهان قرار گیرد.

نایب‌ قهرمانی تیم کاتای کرمان

موفقیت کاراته کرمان در این رقابت‌ها به بخش انفرادی محدود نشد و تیم کاتای کرمان نیز در بخش تیمی جوانان به مقام نایب‌قهرمانی رسید.

تیم کرمان متشکل از محراب خاک‌نشین، محمد اباذریان و محمد رضایی با کسب مجموع ۱۱۱.۴ امتیاز در جایگاه دوم مرحله نهایی انتخابی تیم ملی قرار گرفت.

در این بخش، تیم استان آذربایجان غربی با ترکیب امیررضا مسلمان، آرمین جوانی، عرفان بیگی و محمدمهدی اسعدی و با کسب ۱۱۳.۸ امتیاز عنوان نخست را به دست آورد و تیم استان آذربایجان شرقی نیز با ۱۱۰.۵ امتیاز سوم شد.

کسب دو عنوان قهرمانی انفرادی و یک نایب‌ قهرمانی تیمی، حاصل درخشش کاتاروهای کرمانی در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی بود؛ نتیجه‌ای که ظرفیت و توانمندی کاتا در رده‌های پایه استان کرمان را به خوبی نشان می‌دهد.

اکنون محمد انکوتی و یزدان قوام باید خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در اردن و قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در لهستان آماده کنند تا در میدان بین‌المللی نیز برای کاراته ایران و استان کرمان افتخارآفرینی کنند.

قبل از این نیز محمد انکوتی و یزدان قوام در مسابقات آسیای مرکزی در کشور قزاقستان موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی را کسب کرده بودند.