به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصد و بیست و هشتمین شماره هفته نامه خط حزبالله، با عنوان «اتکاء به حضور مردم، درس ماندگار امیرالمومنین (ع)» منتشر شد.
یادداشت هفته خط حزبالله در آستانه ۱۳ رجب، سالروز میلاد امیرالمومنین علیهالسلام، با عنوان «اتکاء به حضور مردم، درس ماندگار امیرالمومنین (ع)» نگاهی به سیره سیاسی حضرت علی علیهالسلام بر اساس بیانات رهبر انقلاب اسلامی داشته است.
گزارش هفته این شماره خط حزبالله با عنوان «معجزه مشارکت مردم» به این سوال، پاسخ داده است که چگونه میتوان به شکوفایی اقتصاد و اقتدار و امنیت کشور کمک کرد؟
شماره این هفته خطحزبالله به روح مطهر ۵ تن از مستشاران سپاه پاسداران، شهیدان حجتالله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی، سعید کریمی و محمد امین صمدی که روز شنبه در حمله هوایی رژیم متجاوز صهیونیستی به دمشق سوریه به شهادت رسیدند، تقدیم میشود.
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