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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۴۲

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه خبر داد؛

تایید صلاحیت ۱۳داوطلب دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه

تایید صلاحیت ۱۳داوطلب دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه از تایید صلاحیت ۱۳داوطلب دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه خبر داد.

علی شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صلاحیت ۱۳ داوطلب که در مرحله تأیید صلاحیت‌های هیأت‌های نظارت استانی و هیأت مرکزی نظارت تأیید یا احراز نشده بود، توسط شورای نگهبان تأیید شد.

وی افزود: بر اساس اعتراض اولیه داوطلبان برای بررسی مجدد پرونده‌ها، ۱۳ داوطلب از استان کرمانشاه صلاحیتشان تأیید شد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: این ۱۳ داوطلب از حوزه‌های انتخابیه اسلام‌آبادغرب و دالاهو، کرمانشاه، سنقر و کلیایی، قصرشیرین و سرپل‌ذهاب و گیلانغرب، کنگاور و صحنه و هرسین هستند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان تا ۱۹ بهمن‌ماه برای رسیدگی به اعتراضات زمان دارد و نتایج نهایی را ۲۰ بهمن‌ماه اعلام خواهند کرد.

کد مطلب 6002080

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