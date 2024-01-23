به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به یکی از مسؤولان سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران که از خالی ماندن ۸۰۰ صندلی آزمون دستیاری انتقاد کرده بود، گفت: پیش از دولت سیزدهم، ۸۰۰ صندلی از ۳۶۰۰ ظرفیت خالی می ماند و امروز ۸۰۰ صندلی از ۴۶۰۰ ظرفیت خالی مانده است که هیچ یک شامل رشته های لوکس نیست.

وی گفت: خالی ماندن صندلی ها در آزمون دستیاری، حاصل بی تدبیری ها در گذشته است که امروز با اتخاذ راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت درصدد رفع آن هستیم.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: یکی از این راهکارها جذب مستقیم دستیار از دوره کارورزی صرفا برای مناطق متقاضی و سه رشته ای است که در آنها کمبود وجود دارد. جذب دستیار به روش بومی گزینی، راه حل دیگری است که باعث ماندگاری دستیاران و پزشکان متخصص در محل اقامت خود و توزیع متوازن خدمات درمان می شود.

وی گفت : سال گذشته برای اولین بار در تاریخ وزارت بهداشت ۴ هزار نفر در چهل و نهمین آزمون دستیاری پذیرفته شدند که در مقایسه با سال ما قبل و ظرفیت مشابه، حدود ۵۰۰ دستیار تخصصی، بیشتر جذب و پذیرفته شدند و از سوی دیگر، صندلی‌های خالی آزمون خصوصاً در رشته‌های مورد نیاز، به طور چشمگیری پُر شد.

پاک آیین افزود: به عنوان نمونه در رشته بیهوشی، حدود ۵۰ درصد از صندلی‌های خالی، پُر شد و به رغم این استقبال چشمگیر، تعداد قابل توجهی از دستیاران در مرحله تکمیل ظرفیت و پذیرش بومی پذیرفته شدند.

وی با رد اظهارات رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: پزشکان فیلیپینی، بنگلادشی، پاکستانی دیگر جایی در نظام سلامت ایران ندارند اما همچنان از این کشورها و بیش از ۵۰ کشور دیگر دانشجوی پزشکی می پذیریم تا به کشورشان برگردند و به مردم خودشان خدمت کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در سال گذشته، یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر سلامت وارد کشور شدند که بیش از یک میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور داشته است. بنابراین حوزه علوم پزشکی ایران بر لبه دانش قرار دارد و بر عکس قبل از انقلاب، امروز نیاز به اعزام هیچ بیماری به خارج برای درمان نیست. ابتدای انقلاب هم پزشک از خارج می آوردیم و هم بیماران را به خارج برای درمان اعزام می کردیم، اما به برکت پیشرفت هایی که حاصل شده، خدمات تخصصی درمان در ایران درون زا و برون نگر است.