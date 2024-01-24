برتری عراق برابر ویتنام/ «ایمن حسین» به صدر جدول گلزنان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا در گروه D امروز چهارشنبه از ساعت ۱۵ بین دو تیم ملی فوتبال ویتنام و عراق در ورزشگاه «جاسم بن حمد» با قضاوت «محمد بن نصرالدین» برگزار شد که این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود عراق به پایان رسید.

علیرضا فغانی در این دیدار به عنوان داور چهارم حضور داشت.

شرایط دو تیم برای صعود

تیم ملی عراق با کسب ۶ امتیاز از دو دیدار قبلی خود در صدر جدول قرار دارد و برای اینکه بتواند به عنوان تیم صدرنشین به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند به حداقل یک تساوی در این بازی نیاز دارد. عراق در این مسابقه به بسیاری از بازیکنان اصلی خود استراحت داده بود.

تیم ویتنام هم تا کنون امتیازی کسب نکرده است اما در صورتی که بتواند در این دیدار پیروز شود می‌تواند این شانس را داشته باشد که به عنوان یکی از ۴ تیم برتر در بین تیم‌های سوم گروه‌های ۶ گانه راهی مرحله یک هشتم نهایی شود.

برتری ویتنام در نیمه اول

نیمه اول این دیدار در حالی آغاز شد که تیم ویتنام عطش بیشتری برای رسیدن به دروازه عراق از خود نشان داد و تلاش می‌کرد روی دروازه عراق خلق موقعیت کند.

در دقیقه ۱۷ بازیکنان ویتنام حرکت خود را از سمت چپ آغاز کردند و ارسال در عرض بازیکنان این تیم در محوطه جریمه عراق با دفع اشتباه مدافع عراقی، «زید تحسین» وارد دروازه شد اما پس از بررسی در اتاق کمک داور ویدئویی این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

در دقیقه ۴۲ تیم ویتنام صاحب یک ضربه آزاد شد. «فن خانگ» پشت این ضربه قرار گرفت و با یک سانتر دقیقه به داخل محوطه جریمه «بوی هونگ» موفق شد دروازه عراق را باز کند.

در دقیقه ۴۵+۴ «کوانگ» بازیکن تیم ویتنام در درگیری با بازیکن عراق با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد تا شاگردان «فیلیپ تروسیه» نیمه دوم را ۱۰ نفره به کار خود ادامه دهند.

نیمه اول این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر ویتنام به پایان رسید.

بازگشت عراق در نیمه دوم

با آغاز نیمه دوم، تیم عراق خیلی زود و در دقیقه ۴۷ موفق شد دروازه ویتنام را با ضربه سر «سولاکا» باز کند و بازی را به تساوی بکشاند.

در ادامه، تیم ۱۰ نفره ویتنام با تغییر در تاکتیک بازی تلاش کرد با جمع شدن در خط دفاعی مانع از گلزنی بازیکنان عراق شوند اما این اتفاق نیفتاد و در دقیقه ۷۳ «علی جاسم» با یک ارسال بلند به داخل محوطه جریمه توپ را به «ایمن حسین» رساند و او هم با یک ضربه سر توپ را وارد دروازه ویتنام کرد تا نتیجه بازی ۲ بر یک شود.

در دقیقه ۸۱ در حالی که بازیکنان عراق حمله دیگری را تدارک دیده بودند بازیکن این تیم در محوطه جریمه با خطای مدافع ویتنام متوقف شد. داور ابتدا این صحنه را خطا نگرفت اما پس از بررسی در اتاق کمک داور ویدئویی ضربه پنالتی اعلام شد. «ایمن حسین» پشت این ضربه قرار گرفت اما توپ را به تیر دروازه ویتنام زد.

در دقیقه ۹۰+۱ «انگوین گوانگ های» موفق شد برای ویتنام گلزنی کند و بازی را به تساوی بکشاند.

در دقیقه ۹۰+۱۰ تیم عراق صاحب یک ضربه پنالتی دیگر شد و «ایمن حسین» باز هم پشت توپ قرار گرفت و این بار موفق شد دروازه ویتنام را باز کند.

این دیدار در نهایت با برتری ۳ بر ۲ عراق به پایان رسید. در پایان این دیدار «ایمن حسین» با ۵ گل عنوان آقای گلی این رقابت‌ها را تا اینجای کار از آن خود کرد.

تیم عراق با این پیروزی ۹ امتیازی شد و به عنوان صدرنشین گروه D راهی مرحله یک هشتم نهایی شد و ویتنام هم بدون امتیاز در انتهای جدول قرار گرفت. در دیگر دیدار این گروه هم ژاپن با برتری ۳ بر یک برابر اندونزی ۶ امتیازی شد و به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شد. اندونزی هم با ۳ امتیاز در رده سوم ایستاد.