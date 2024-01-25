تساوی عجیب کره مقابل مالزی حذف شده/ شاگردان کلیزمن دوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا در گروه E امروز پنجشنبه ۵ بهمن ماه از ساعت ۱۵ بین دو تیم ملی فوتبال کره جنوبی و مالزی در ورزشگاه «الجنوب» با قضاوت «خالد صالح التورایس» برگزار شد که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید. جئونگ وو یئونگ (۲۱)، لی کانگ این (۸۳) و سون (۴+۹۰) برای کره و فیصل عبدالهالیم (۵۱)، عارف آیمان (۶۱ پنالتی) و گلزنان این دیدار بودند.

ترکیب تیم ملی فوتبال کره جنوبی: جو هیون وو، کیم تائه هوان، کیم مین جائه، کیم یونگ وون، سئول یونگ وو (۷۵- کیم جین سو)، لی کانگ این، لی جائه سونگ، این بئوم هوانگ (۶۲- هیون سئوک هونگ)، جئونگ وو یئونگ (۷۵- اوه هیونگ گیو)، سون هیونگ مین و گوئه سونگ چو (۶۲- هوانگ هی چان)

ترکیب تیم ملی فوتبال مالزی: احمد هازمی، دومینیک تان (۸۳- آمارهان)، داین کولس، شهرون سعد، کوربی اونگ، ویلیکن، گان (۱۱+۹۰- مورالس)، تینگ، فیصل عبدالهالیم (۸۴- کوتی)، دارن لوک (۷۳- پائولو خوزه)، عارف آیمان (۸۴- اخیار رشید)

بازی یک طرفه کره و چشم دوختن مالزی به ضد حملات

بازی بین تیم‌های کره و مالزی در حالی برگزار شد که همه چیز به سود بازیکنان کره بود و از همان ابتدای بازی توپ و میدان در اختیار بازیکنان کره‌ای قرار داشت و فشار زیادی را روی دروازه مالزی ترتیب دادند تا به گل برسند اما مالزی که چیزی برای از دست دادن نداشت با چنگ و دندان از دروازه خود محافظت می‌کرد.

در دقیقه ۱۷ کره‌ای‌ها روی یک حمله سون ستاره خود را صاحب موقعیت کردند که ضربه پای چپ این بازیکن را احمد هازمی دروازه‌بان تیم فوتبال مالزی آن را راهی کرنر کرد تا همچنان بازی بدون گل باقی بماند.

حملات متعدد کره‌ای‌ها تمامی نداشت و برای رسیدن به گل تاکتیک‌ها مختلفی را امتحان کردند که سرانجام در دقیقه ۲۱ روی ارسال از کرنر توسط جئونگ وو یئونگ به گل رسیدند تا یک بر صفر از حریف خود پیش بیافتد.

در این میان بازیکنان تیم فوتبال مالزی چشم به ضد حملات دوخته بودند اما مدافعان جلو کشیده کره‌ای‌ها این اجازه را به آنها ندادند. بعد از گل اول بازیکنان کره تمام تلاش خود را کردند تا به گل‌های بعدی برسند اما به دفاع مالزیایی‌ها بخورد کردند تا بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به پایان برسد.

بازگشت مالزی به بازی با اشتباه مدافعان کره

بازی در نیمه دوم متفاوت آغاز شد و این بازیکنان مالزی بودند که روی دروازه کره فشار آوردند تا گل مساوی را به ثمر برسانند. تلاش‌های بازیکنان مالزی جواب داد و در دقیقه ۵۱ فیصل عبدالهالیم مهاجم ریز نقش مالزی از اشتباه مدافعان کره نهایت استفاده را کرد و با بهم ریختن بازیکنان کره‌ای توپ را به تور دروازه کره پسباند تا همه چیز برابر شود.

گل برتری مالزی از روی نقطه پنالتی

مالزی که دست از فشار خود روی دروازه گره برنداشته بود با حمله به روی دروازه کره مدافعان این تیم را مجبور به خطا کردند تا داور با کمک گرفتن از کمک داور ویدئویی یک پنالتی به سود مالزی اعلام کند تا همه چی در نیمه دوم تغییر کند. این پنالتی را عارف آیمان دیگر مهاجم مالزی در دقیقه ۶۱ وارد دروازه کره کرد تا نتیجه بازی ۲ بر یک شود.

گل مساوی کره‌ای‌ها و بازگشت دوباره

بازیکنان کره بعد از گل دوم مالزی بازی را بستند و مانند نیمه اول توپ و میدان را از آن خود کردند و فشار زیادی را روی دروازه مالزی آوردند تا گل مساوی را به ثمر برسانند. حملات شاگردان کلیزمن بعد از گل دوم مالزی بی نتیجه بود تا اینکه بازیکنان کره روی حملات صاحب یک ضربه آزاد شدند. در دقیقه ۸۳ لی کانگ این ضربه آزاد را مستقیم به تور دروازه مالزی چسباند تا همه چی باز هم برابر شود.

برتری چشم بادامی‌ها با پنالتی در دقیقه ۹۰

شاگردان کلیزمن که نمی‌خواستند بازنده این دیدار باشند باز هم فشار روی دروازه مالزی را حفظ کردند و حملات متعددی را تدارک دیدند تا اینکه باز هم بازیکنان مالزی در محوطه جریمه مرتکب خطا شدند تا داور یک پنالتی را به سود چشم بادامی‌ها اعلام کند. سون کاپیتان کره‌ای ها در دقیقه ۴+۹۰ توپ تبدیل به گل کرد تا نتیجه بازی ۳ بر صفر شود.

آب سرد مالزی بر پیکر شاگردان کلیزمن

بعد از گل سوم بازیکنان کره این بازیکنان مالزی بودند که بار دیگر حمله‌ای را تدارک دیدند که این حمله برای مازیایی ها گل مساوی را به همراه داشت. مورالس که در دقیقه ۱۱+۹۰ به عمئان بازیکن تعویضی به زمین آمده بود در دقیقه ۱۵+۹۰ گل سوم و تساوی مالزی را به ثمر رساند تا بازی با نتیجه ۳ بر ۳ به پایان برسد.