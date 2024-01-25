امدادگران در ۱۰ استان به حالت آماده باش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: بر اساس اعلام هشدار هواشناسی جمعه و شنبه با بارش برف و باران، کولاک برف و احتمال سقوط بهمن در ۱۰ استان رو به رو خواهیم بود.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس این هشدار جمعه در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، شمال فارس، جنوب غرب آذربایجان غربی، جنوب و شرق لرستان، غرب و جنوب غرب اصفهان شاهد این پدیده خواهیم بود.

محمودی ادامه داد: شنبه نیز در نوار غربی آذربایجان غربی، غرب کردستان، ایلام، لرستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری، شمال و شرق خوزستان، غرب اصفهان و شمال کرمانشاه با بارش برف و باران مواجه خواهیم شد.

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: امدادگران و نجات‌گران جمعیت هلال احمر در این استان‌ها در حالت آماده باش کامل به سر می‌بردند تا در صورت بروز حوادث به مردم خدمات لازم را ارائه کنند.