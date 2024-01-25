ایران قوی؛ تضمین کننده آینده ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ رضامراد صحرایی، در ستاد گرامیداشت دهه فجر وزارت آموزش و پرورش، ضمن اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، گفت: دهه فجر امسال باید با بیانیه گام دوم که اکنون ۵ سال از آن گذشته، پیوند خورده و شاهد نگاهی مطلوب به آن در میان معلمان و البته دانش آموزان باشیم.

وی در ادامه افزود: شعار همه با هم یک‌صدا ایران؛ مدرسه قوی، ایران قوی در واقع تضمین کننده آینده ایران اسلامی در گذر از دهه فجر چهل و پنج سالگی انقلاب اسلامی است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به همگرایی بخش‌های مختلف برای تحقق بزرگداشتی باشکوه، تصریح کرد: دشمنان به دنبال کم رنگ کردن این ایام الهی و باشکوه در تاریخ ایرانی اسلامی هستند، اما همگرایی و همسویی بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش به ویژه مجموعه‌های دانش آموزی همچون سازمان بسیج دانش آموزی، اتحادیه انجمن‌های دانش آموزی و سازمان دانش آموزی مورد تاکید و انتظار است.

وی در ادامه، افزود: رویکرد اصلی در برگزاری برنامه‌های بزرگداشت دهه فجر و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی با محوریت دانش آموزان و معلمان است.

عضو کابینه دولتی مردمی، با تاکید بر برگزاری مطلوب برنامه‌های دهه فجر در ۷۲۰ منطقه آموزشی، گفت: برگزاری پُر شور برنامه‌های این دهه به ویژه در روز ۲۲ بهمن و راهپیمایی باشکوه آن روز با مشارکت مدیران، معلمان و کارکنان مدارس و به ویژه دانش آموزان نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی مطلوب دارد که باید برنامه‌ریزی مناسبت برای آن صورت گیرد.

وی در پایان با اشاره به انتخابات، گفت: وظیفه تبیینی، تبلیغی و البته اجرایی در حوزه انتخابات به ویژه برای رأی اولی‌ها نیازمند همکاری مجموعه وزارت آموزش و پرورش با بخش‌های ذی ربط دارد تا در نهایت شاهد رقم خوردن یک حماسه عظیم در اسفند ماه از سوی ملت شریف ایران باشیم.