اجرای طرح بهارستان با ۲۸۰ میلیارد ریال در دیواندره

عطاءلله میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چارچوب طرح بهارستان ۱۴۰۲، شبکه برق هفت روستای این منطقه از جمله آلیجان، آخکند، حسین آباد مران، بست، کلکان و شریف آباد، اصلاح و بهسازی خواهد شد.

وی به اهداف اصلی اجرای طرح بهارستان پرداخت و گفت: جابجایی و مقاوم‌سازی پایه‌های برق در معابر روستایی، تأمین ولتاژ مطمئن برای مشترکان روستایی، اصلاح روشنایی معابر عمومی روستاها، اصلاح فرسودگی شبکه برق روستاهای مشمول طرح، توسعه شبکه، و تأمین برق برای متقاضیان جدید انشعاب عنوان کرد.

مدیر توزیع برق شهرستان دیواندره افزود: برای اجرای این طرح، مبلغ ۲۸ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. او به پیشرفت قابل توجه در تعدادی از روستاها اشاره کرد و در صورت اجازه هوا، اعلام کرد که تا پایان امسال این طرح در روستاهای موردنظر به پایان خواهد رسید.

میرزایی با اشاره به جزئیات طرح، اصلاح ۲۴ کیلومتر تبدیل سیم خود نگه دار، نوسازی و بهسازی ۱۲۰۰ کیلومتر خط ۲۰، اصلاح ۳ دستگاه پست هوایی و بهسازی و نوسازی شبکه زمینی فشار ضعیف را از جمله مواردی نام برد که در این طرح اجرا خواهند شد.

در زمینه برق‌رسانی نیز، میرزایی به قطعی برق در بخش سارال بخاطر بارش برف اشاره کرد و افزود: به دلیل مسدودی همزمان جاده‌ها، نیروهای برق دیواندره با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

وی اضافه کرد: این نیروها در شرایط دشوار و با پیاده‌روی در برف، کیلومترها مسیر را طی کرده‌اند تا برق را به روستاها دوباره متصل کنند. میرزایی از مردم خواست تا در چنین شرایطی به همراهی با نیروهای برق، همکاری داشته باشند.