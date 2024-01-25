اولین ویدیو از «آسمان غرب» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «آسمان غرب» به نویسندگی و کارگردانی محمد عسگری و تهیه‌کنندگی حبیب‌ والی‌نژاد، روایتی از دلاورمردی‌های خلبان علی‌اکبر شیرودی، سروان سوپرکبرای هوانیروز ارتش و گروه هم‌رزمانش را در روزهای نخست و غافلگیرانه جنگ در غرب کشور به تصویر می‌کشد.

همزمان با رونمایی از لوگوی فیلم که بر عهده محمد روح الامین بوده است، نمایی کوتاه از ایفای نقش میلاد کی‌مرام در قامت شهید شیرودی منتشر شد.

این اکشن جنگی، محصول بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی سوره با مشارکت ارتش جمهوری اسلامی ایران است که برای نخستین‌بار در بخش مسابقه چهل‌ و دومین جشنواره فیلم فجر اکران می‌شود.