۱۵۰ دانش آموز پارس آبادی در مراسم اعتکاف شرکت کردند

الله بخش نجفی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از برکات جمهوری اسلامی ایران برپایی مراسم معنوی اعتکاف به عنوان یک عملیات مشترک تربیتی با همکاری نهادها و سازمانها در مساجد کشور است.
وی گفت: مراسم اعتکاف ۱۵۰ دانش آموز دهه هشتادی در مسجد محله شهید باکری شهرستان پارس آباد بمدت سه روز ادامه خواهد داشت.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد افزود: برنامهریزی ویژه جهت خاطرهانگیز شدن آیین اعتکاف برای دانشآموزان و بهرهوری حداکثری عزیزان انجام شده است.
نجفی با اشاره به اینکه اعتکاف دانشآموزی یک حرکت تربیتی است، عنوان کرد: اعتکاف دانش آموزی اقدام خوبی است که میتواند زیرساختهای فکری دانش آموزان را اصلاح کند.
نظر شما