عامل اصلی شرارت و درگیری در پمپ بنزین گرگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور چند نفر اراذل و اوباش در پمپ بنزین، که اقدام به نزاع و درگیری با سلاح سرد، ضرب و شتم و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان کرده بودند، رسیدگی به موضوع و دستگیری ضاربین را تیمی از ماموران کلانتری ۱۱ بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه ماموران در ادامه با اخذ مجوز قضایی، تحقیقات انتظامی هویت و مخفیگاه عامل اصلی و ضارب را شناسایی کردند، افزود: با تشکیل تیمی از افسران مجرب کلانتری و با هماهنگی قضائی متهم در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر و به کلانتری انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به جرم خود با همدستی چند نفر دیگر معترف شد.

تجری در پایان انگیزه متهمان را اختلافات شخصی برشمرد و اظهار کرد: اقدامات لازم برای دستگیری متهمان دیگر ادامه دارد.