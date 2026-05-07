نزاع با سلاح سرد در خیابان امام رضوانشهر؛ ضاربان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان، در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری با سلاح سرد در خیابان امام شهرستان رضوانشهر، بلافاصله مأموران انتظامی کلانتری۱۱ در محل حاضر و نسبت به دستگیری متهمین اقدام کردند.

ضاربین بومی و با استفاده از سلاح سرد اقدام به نزاع درگیری و ضرب و جرح یکی از شهروندان از ناحیه کمر و سلب آسایش عمومی و ایجاد رعب و وحشت و نا امنی در بین شهروندان نموده بودند.

ماموران انتظامی در اقدامی سریع، ضاربین را زمین‌گیر و دستگیر کردند.

متهمان ۲۲ و ۲۵ پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.