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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۲

قیمت طلا و سکه ۵ بهمن ۱۴۰۲/ سکه ۳۲ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان شد

قیمت طلا و سکه ۵ بهمن ۱۴۰۲/ سکه ۳۲ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان شد

امروز ۵ بهمن ۱۴۰۲ سکه طرح جدید ۳۲ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان قیمت خورد که نسبت به دیروز رشد ۲۰۰ هزار تومانی را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۵ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان رسید که نسبت به دیروز افزایش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد، همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته افزایش ۲ هزار تومانی را نشان می‌دهد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان)
سکه امامی (طرح جدید) ۳۲.۸۹۲.۰۰۰ ۶.۵۰۳.۰۰۰
سکه بهار آزادی ۲۹.۸۱۰.۰۰۰ ۳.۴۰۳.۰۰۰
نیم سکه ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ ۵.۲۰۶.۰۰۰
ربع سکه ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ ۴.۸۰۱.۰۰۰
سکه گرمی ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۷۵۲.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان)
۱۸ عیار ۲.۷۵۲.۸۰۰
۲۴ عیار ۳.۶۷۰.۴۰۰
طلای دست دوم ۲.۷۱۶.۱۴۰
مثقال طلا ۱۱.۹۲۱.۰۰۰
انس طلا ۲۰۱۶ دلار و ۴۹ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۶ دلار و ۴۹ سنت است.

کد مطلب 6004493
سمیه رسولی

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۶
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      بانک مرکزی باید نرخ بهره را بالا ببرد تا نرخ طلا، سکه و ارز کاهش یابد ارزش پول ملی تقویت شود. کاهش ارزش پول ملی باعث تضعیف قدرت خرید مردم، افزایش تورم و تشدید مشکلات معیشتی میشود و درد و رنج مردم را بیشتر میکند تبعات امنیتی بدی برای کشور خواهد داشت. حفظ ارزش پول ملی باید در اولویت باشد

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