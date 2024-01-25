قیمت طلا و سکه ۵ بهمن ۱۴۰۲/ سکه ۳۲ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۵ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان رسید که نسبت به دیروز افزایش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی را نشان میدهد، همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته افزایش ۲ هزار تومانی را نشان میدهد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۳۲.۸۹۲.۰۰۰
|۶.۵۰۳.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۹.۸۱۰.۰۰۰
|۳.۴۰۳.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۸.۴۰۰.۰۰۰
|۵.۲۰۶.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۱.۴۰۰.۰۰۰
|۴.۸۰۱.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۰۰۰.۰۰۰
|۲.۷۵۲.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۷۵۲.۸۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۶۷۰.۴۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۷۱۶.۱۴۰
|مثقال طلا
|۱۱.۹۲۱.۰۰۰
|انس طلا
|۲۰۱۶ دلار و ۴۹ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۶ دلار و ۴۹ سنت است.
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