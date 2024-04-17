قیمت طلا و سکه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳/ سکه وارد کانال ۴۳ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای هفته روند ریزشی قیمت طلا و سکه شروع شد؛ به گونه‌ای که قیمت سکه امامی (طرح جدید) روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه به کانال ۴۲ میلیون تومان وارد شد. منتهی روند نزولی قیمت‌ها دیروز متوقف و نرخ طلا و سکه اندکی رو به افزایش گذاشت تا جایی که نرخ سکه طرح جدید مجدد از مرز ۴۴ میلیون تومان عبور کرد و به قیمت ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. (جزییات بیشتر)

با شروع روزی کاری چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه مجدد قیمت سکه هر چند اندک اما روند نزولی به خود گرفته است؛ بر این اساس قیمت سکه امامی طرح جدید (تا لحظه تنظیم گزارش) امروز نسبت به دیروز (۲۸ فروردین ماه) با کاهش ۲۷۰ هزار تومانی به ۴۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسید.

البته قیمت سکه بهار آزادی نسبت به دیروز با افزایش ۲۶۵ هزار تومانی مواجه و روی رقم ۴۰ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان ثبت شد.

قیمت نیم سکه هم نسبت به دیروز ۲۰۰ هزار تومان افت کرد و به ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

ربع سکه نیز نسبت به دیروز با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی به ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت سکه یک گرمی هم با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز، ۷ میلیون و ۹۰ هزار تومان شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم که دیروز ۳ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان بود با افزایش حدود ۱۵ هزار تومانی به ۳ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۴۳.۹۳۰.۰۰۰ ۶.۶۸۱.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۴۰.۷۹۵.۰۰۰ ۳.۵۲۰.۰۰۰ نیم سکه ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ ۷.۱۶۹.۰۰۰ ربع سکه ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ ۶.۴۸۲.۰۰۰ سکه گرمی ۷.۰۹۰.۰۰۰ ۲.۵۰۵.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۳.۷۷۱.۹۰۰ ۲۴ عیار ۵.۰۲۹۱.۰۰۰ طلای دست دوم ۳.۷۲۱.۵۹۴ مثقال طلا ۱۶.۳۳۹.۰۰۰ انس طلا ۲۳۸۶ دلار و ۴۹ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۳۸۶ دلار و ۴۹ سنت است.