۱۴ پروژه آبرسانی ایلام دهه فجر افتتاح می شود

پرویز ناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد پروژه در ۵ شهرستان استان با اعتباری بالغ بر ۱,۱۰۰ میلیارد ریال از منابع ملی، استانی و سایر ردیف‌ها به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: با افتتاح این طرح‌های آبرسانی جمعیتی بیش از یکصد هزار نفر از آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آبفای ایلام عنوان کرد: طی سال جاری اقدامات مطلوبی در زمینه طرح‌های عمرانی، زیربنایی و خدماتی شامل اجرای خطوط انتقال، احداث مخازن، توسعه، اصلاح و بهسازی شبکه آب و … انجام شده که در دهه فجر بخشی از این خدمات رونمایی خواهد شد.

ناصری تصریح کرد: از جمله طرح‌های قابل افتتاح در این ایام، آبرسانی به ۱۶ روستای مجتمع مورت چوار شامل حفر و تجهیز دو حلقه چاه، احداث یک باب تصفیه خانه آب به ظرفیت ۴۰ لیتر در ثانیه، احداث ۱۰ باب مخزن ذخیره آب، اجرای خطوط انتقال آب بطول ۴۱ کیلومتر، اصلاح ۴۵ کیلومتر شبکه توزیع آب با اعتبار هزینه شده ۴۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

وی ادامه داد: همچنین افتتاح فاز اول آبرسانی به ۱۰ روستای مجتمع داجیوند شهرستان هلیلان شامل حفر یک حلقه چاه، احداث یک باب مخزن، احداث یک ایستگاه پمپاژ آب، اجرای ۱۱ کیلومتر خط انتقال آب با اعتبار هزینه شده ۱۶۰ میلیارد ریال در دهه فجر سال جاری انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آبفای ایلام گفت: حفر و تجهیز ۳ حلقه چاه و اجرای خط انتقال چاه‌های آب منطقه "بره بیجه" دهلران با طول خط انتقال ۳۶۹۰ متر با اعتبار هزینه شده ۵۸ میلیارد ریال، طرح آبرسانی به "دول گل" مهران، افتتاح خط انتقال بلوار پژوهش شهر ایلام، آبرسانی به شهرک میلاد شهر ایلام- نهضت ملی مسکن از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در ایام دهه فجر است.

ناصری در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۴۳ هزار مشترک آب در استان وجود دارد و ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۸ درصد جمعیت استان از خدمات شرکت ابفا ایلام برخوردار هستند.