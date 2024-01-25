امکان تبلیغات شهری در اختیار فعالان گمنام مد و لباس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه برگزاری مراسم پایانی دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر در جمع اصحاب رسانه گفت: مهم‌ترین ایده‌ای که در این جشنواره دنبال می‌کردیم، ایجاد ارتباط بین طراحان گمنام و صنعت پوشاک بود که در ایام جشنواره اتفاقات خوبی رخ داد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های این جشنواره مردمی بودن آن است و این موضوع مبنی بر اینکه همه فعالان این حوزه بتوانند نقشی را برای جامعه هدف ایجاد کنند، از دیگر ویژگی‌های آن به‌شمار می‌آید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز توقع مان بسیار بالاتر از این چیزی است که شاهدش هستیم و با نقطه هدف مان فاصله بسیاری داریم. دولت از حوزه مد و لباس حمایت ویژه ای می‌کند.

وی ادامه داد: همه فعالان حوزه مد و لباس باید وارد میدان شوند تا بتوانیم یک زنجیره برای پیشرفت در حوزه مد و لباس را تشکیل دهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشکر از شهرداری تهران برای حمایت از حوزه مد و لباس گفت: در حال حاضر امکانات تبلیغات شهری در اختیار بسیاری از افراد گمنام این عرصه قرار گرفته است.

وی با اشاره به سکوهای عرضه محصولات حوزه مد و لباس گفت: هدف‌مان این است که با کم کردن فاصله‌ها، نظام عرضه مستقیم کالاهای متناسب با خانواده ایرانی را به صورت آسان و ارزان در دسترس قرار دهیم.

اسماعیلی در پایان گفت: یکی از کارهایی که در این حوزه شروع کرده‌ایم حمایت با تسهیلات ارزان است تا فعالان این حوزه بتوانند زودتر وارد چرخه تولید انبوه شوند.