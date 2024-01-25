فتاح آسیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محورهای استان قزوین اظهار کرد: هم اکنون در محورهای استان قزوین شاهد باد شدید و کولاک هستیم.

وی افزود: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی استان قزوین باز است و تردد در آن در جریان است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین با بیان اینکه ۱۲۰ راه روستایی مسدود شده بود، عنوان کرد: ۶۵ راه روستایی تا این لحظه بازگشایی شده و بقیه راه نیز در حال بازگشایی است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بارش‌ها قطع شده پدیده یخ سیاه را در محورهای ارتباطی به خصوص آزادراه‌ها داریم اما عملیات نمک پاشی توسط راهداران ادامه دارد.

آسیایی در پایان یادآور شد: مسافران نسبت به پدیده یخ سیاه بی توجه نباشند و نسبت به رعایت سرعت مطمئنه حتماً دقت کنند.