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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قزوین خبر داد؛

کولاک در محورهای استان قزوین / تمامی راه‌ها باز است

کولاک در محورهای استان قزوین / تمامی راه‌ها باز است

قزوین- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: هم اکنون در محورهای استان قزوین شاهد باد شدید و کولاک هستیم اما تمامی محورهای اصلی باز است.

فتاح آسیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محورهای استان قزوین اظهار کرد: هم اکنون در محورهای استان قزوین شاهد باد شدید و کولاک هستیم.

وی افزود: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی استان قزوین باز است و تردد در آن در جریان است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین با بیان اینکه ۱۲۰ راه روستایی مسدود شده بود، عنوان کرد: ۶۵ راه روستایی تا این لحظه بازگشایی شده و بقیه راه نیز در حال بازگشایی است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بارش‌ها قطع شده پدیده یخ سیاه را در محورهای ارتباطی به خصوص آزادراه‌ها داریم اما عملیات نمک پاشی توسط راهداران ادامه دارد.

آسیایی در پایان یادآور شد: مسافران نسبت به پدیده یخ سیاه بی توجه نباشند و نسبت به رعایت سرعت مطمئنه حتماً دقت کنند.

کد مطلب 6004715

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