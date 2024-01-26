سند مردمی سازی در وزارت علوم تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهاب جنابی در آخرین روز اجلاس روسای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد در مورد اقدامات انجام‌شده در وزارت علوم برای مردمی‌سازی گفت: ایجاد شورای سیاستگذاری مردمی‌سازی، جلسات با معاونان وزیر در زمینه مردمی‌سازی از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است. پیش‌نویس سند مردمی‌سازی نیز در وزارت علوم در دست تدوین است. شناسایی بخش‌های مختلف برای تعامل با حلقه‌های میانی نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به موضوع مردمی‌سازی و شعار دولت سیزدهم مبنی بر دولت مردم گفت: هدف از مردمی سازی تعیین نسبت مردم در ساخت آینده است.

وی به ابعاد مردمی‌سازی در وزارت علوم پرداخت و گفت: در وزارت علوم، منظور از مردم شامل سه لایه است. لایه اول، اساتید، دانشجویان و کارکنان وزارت علوم است. لایه دوم را تشکل‌های برخواسته از لایه اول مانند انجمن‌های علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و ... شامل می‌شود. لایه بعدی، عموم مردم هستند.

دستیار وزیر در امور مردمی‌سازی در مورد محورهای مهم در این موضوع توضیح داد: فعالیت مردمی‌سازی در ۶ محور پیگیری می‌شود که شامل بسترسازی برای افزایش نقش و مشارکت مردم در امور کشور، استفاده از ظرفیت اساتید، دانشجویان و نخبگان برای حل مسائل موجود، ارائه راهکار عملی برای غلبه بر کارهای ناکارآمد، پر هزینه و زمان‌بر دیوان‌سالار، تحقق گام دوم انقلاب، ایجاد تحول نظام حکمرانی و ارتقای حکمرانی مردمی و فرهنگ‌سازی و ترویج روحیه مردمی است.

وی در مورد اقدامات انجام‌شده و مسیر طی شده در وزارت علوم برای مردمی‌سازی گفت: ایجاد شورای سیاستگذاری مردمی‌سازی، جلسات با معاونان وزیر در زمینه مردمی‌سازی از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است. پیش‌نویس سند مردمی‌سازی نیز در وزارت علوم در حال تدوین است. شناسایی بخش‌های مختلف برای تعامل با حلقه‌های میانی نیز در حال انجام است.

جنابی از روسای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری در موضوع مردمی سازی درخواست کرد که پیرامون موضوع مردمی‌سازی تأمل داشته باشند. سازوکارهایی برای جلب مشارکت دانشگاهیان و مردم در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا و نظارت شناسایی و طراحی شود.

وی با بیان اینکه که در این زمینه با نقطه مطلوب فاصله داریم، گفت: انعکاس اقدامات در حال انجام درباره مردمی سازی و برنامه پیشنهادی قابل اجرا و برنامه‌ریزی در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب از جمله اقداماتی است که روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری می‌توانند در زمینه مردمی‌سازی انجام دهند.

دستیار وزیر در امور مردمی‌سازی تاکید کرد: بر این باوریم که برای ایجاد تحول در تحقق گام دوم انقلاب به پای کار آوردن مردم و جلب مشارکت مردم نیاز داریم.