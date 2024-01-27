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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۳:۴۱

آمریکا حمله به نیروهای نظامی‌اش در عراق و سوریه را تایید کرد

آمریکا حمله به نیروهای نظامی‌اش در عراق و سوریه را تایید کرد

وزارت دفاع آمریکا حمله به نیروهایش در پایگاه عین الاسد عراق و روستای الخضراء (سبز) سوریه را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر یکی از مقامات پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا به الجزیره گفته است که نیروهای ما در پایگاه عین الاسد عراق و روستای الخضراء (سبز) سوریه با دو پهپاد مورد دو حمله قرار گرفتند.

این مقام آمریکایی افزوده است که نیروهای ما همچنین در پایگاه نظامی پشتیبانی فرات در سوریه مورد حمله یک پهپاد قرار گرفتند که این حمله باعث جراحات جزئی و خسارات مادی به نیروها و پایگاه نظامی شد.

ساعتی پیش از این نیز، پایگاه نظامی کونیکو و پایگاه روستای سبز در داخل سوریه که در حال حاضر محل استقرار نظامیان آمریکایی به شمار می‌رود، هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.

مقاومت اسلامی عراق با اشاره به این دو پایگاه گفته است که آنها را با پهپاد هدف قرار دادیم.

مقاومت اسلامی عراق تاکنون ده‌ها بار پایگاه‌های آمریکا را در شرق و شمال شرق سوریه و در غرب و شمال عراق هدف حمله پهپادی و راکتی قرار داده است.

مقاومت اسلامی عراق، آمریکا را مسؤول اصلی حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه می‌داند و تاکید کرده است که تا زمان توقف تجاوزات علیه غزه به حملات خود ادامه خواهد داد.

چند روز پیش نیز، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که در حملات اخیر به پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه حدود ۷۰ نظامی زخمی شده‌اند.

این مقامات پنتاگون همچنین اذعان کردند که شماری از نظامیان آمریکایی بر اثر این حملات دچار آسیب و ضربه مغزی شده‌اند.

اذعان مقامات پنتاگون به زخمی شدن ۷۰ نظامی آمریکایی در حملات اخیر به پایگاه‌های آنها در عراق و سوریه در حالی است که در تازه‌ترین دور حملات مقاومت اسلامی عراق به پایگاه‌های نظامیان آمریکایی، رسانه‌های خبری عراقی عصر شنبه گزارش دادند که ۴۰ راکت و موشک به سمت پایگاه عین الاسد در غرب عراق شلیک شده است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام هم در پی حمله موشکی و راکتی بی‌سابقه و گسترده مقاومت عراق به پایگاه نظامیان آمریکایی در عین الاسد اعلام کرد که در حال انجام معاینات و بررسی میزان آسیب‌های مغزی وارد شده به شماری از نظامیان آمریکایی در جریان حمله موشکی شامگاه شنبه به این پایگاه هستند.

کد مطلب 6005287

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      0 0
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      تاخروج آخزین سربازومستشارآمریکایی متجاوز درعراق وسوریه، حملات موشکی ادامه خواهدداشت،آمریکائیها اززیرآتش فرارکنندبدون وقفه!.
    • یک مسلمان IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      0 0
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      توی آمریکای جنایتکاربپذیری یا نپذیری،ما حملات خودرا تا محوشما ازعراق وسوریه ومنطقه ادامه میدهیم،

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