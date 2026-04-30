خبرگزاری مهر- گروه سیاست: در حالی که پنتاگون در بیانیههای رسمی خود بر «خسارات محدود و کنترلشده» تأکید دارد، شواهد ماهوارهای و گزارشهای رسانههای معتبر بینالمللی، تصویری بسیار متفاوتی را آشکار میکنند. حملات ترکیبی موشکی و پهپادی ایران در پاسخ به عملیات آمریکا و اسرائیل، فراتر از یک اقدام تلافیجویانه ساده بود. این حملات یک عملیات دقیق و هوشمندانه از نوع «کورکننده» به شمار میرود که مستقیماً اعصاب ارتباطی، راداری و فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داد.
این عملیات که از ۹ اسفند ماه آغاز شد، حداقل ۱۱ پایگاه اصلی آمریکا در هفت کشور منطقه را تحت تأثیر قرار داد و باعث اختلال جدی در قابلیتهای عملیاتی ایالات متحده شد. تصاویر ماهوارهای شرکتهای پلنت لبز (Planet Labs) و ایر باس دیفنس، همراه با گزارشهای سیانان، نیویورک تایمز، بیبیسی و دیفنس سکیوریتی آسیا نشان میدهد که خسارات واقعی بسیار فراتر از آنچه پنتاگون اعلام کرده، بوده است.
نبرد اطلاعاتی و محدودیت انتشار تصاویر
سکوت اولیه رسانهها تنها با انتشار محدود تصاویر ماهوارهای شکسته شد. شرکت پلنت لبز ابتدا انتشار تصاویر را دو هفته به تأخیر انداخت و سپس ، انتشار تصاویر مناطق درگیری را به طور نامحدود متوقف کرد. این تصمیم به درخواست مستقیم دولت آمریکا و به دلیل نگرانی از «بهرهبرداری دشمن» گرفته شد. این محدودیت خود بهترین گواه بر عمق و حساسیت خسارات واردشده است.
پایگاه العدید قطر: ضربه به قلب سنتکام
پایگاه هوایی العدید در قطر، بزرگترین پایگاه آمریکا در غرب آسیا و مرکز فرماندهی مرکزی (سنتکام)، یکی از اصلیترین اهداف این عملیات بود:
- آسیب جدی به رادار هشدار زودهنگام AN/FPS-۱۳۲ به ارزش بیش از ۱٫۱ میلیارد دلار که بخشی کلیدی از شبکه پدافند موشکی بالستیک آمریکاست.
- تخریب و آسیب به چندین گنبد رادار (رادوم) و ایستگاههای دیش ماهوارهای که منجر به قطع موقت ارتباطات امن پهپادها و سیستم فرماندهی در کل منطقه شد.
- گزارشها از اصابت مستقیم چندین موشک به بخشهای حساس پایگاه حکایت دارد.
کویت: پایگاه علیالسالم و خودزنی در آشفتگی
پایگاه علیالسالم در کویت یکی از شدیدترین آسیبها را متحمل شد:
- تخریب گسترده بیش از ۱۲ سازه نظامی، پناهگاههای هواپیما و تأسیسات پشتیبانی.
- گزارشهایی از زخمی شدن سربازان آمریکایی و وقوع چندین مورد خودزنی در لحظات اوج حمله به دلیل و فشار شدید.
بحرین: نفوذ به ستاد ناوگان پنجم آمریکا
پهپادها و موشکهای ایرانی موفق شدند از لایههای پدافندی عبور کنند و به ستاد ناوگان پنجم آمریکا در منامه اصابت نمایند. تصاویر و گزارشها آسیب به گنبدهای ارتباطی، انبارها و ساختمانهای اصلی را تأیید میکنند. نیویورک تایمز خسارت واردشده به سیستمهای ارتباطی ماهوارهای را قابل توجه دانسته است.
اردن و عربستان: سرکوب موفق پدافند هوایی
ایران در این حملات الگوی کلاسیک سرکوب پدافند هوایی دشمنرا با دقت اجرا کرد:
- نابودی یا آسیب بسیار جدی به رادار پیشرفته AN/TPY-۲ مرتبط با سیستم دفاع موشکی تاد (THAAD) در پایگاه موفق سلطی اردن (ارزش چند صد میلیون دلار). تصاویر ماهوارهای این ضربه را به وضوح نشان میدهد.
- آسیب به تأسیسات سوخت، رادارها و تجهیزات در پایگاه شاهزاده سلطان عربستان سعودی.
سایر پایگاهها
آسیب به پایگاه الظفره در امارات متحده عربی، تأسیسات آمریکایی در عراق و چندین سایت پشتیبانی دیگر نیز گزارش شده است. در مجموع، حملات به بیش از صدها هدف در ۱۱ پایگاه اصلی آمریکا و متحدانش انجام گرفت.
پایان عصر مصونیت مطلق
حملات ایران نشان داد که حتی تجهیزات پیشرفته و بسیار گرانقیمت پدافندی آمریکا نیز در برابر موج ترکیبی موشکهای بالستیک و پهپادهای کمهزینه آسیبپذیر هستند. این عملیات «توازن وحشت» را در منطقه به شکل محسوسی تغییر داد و ثابت کرد که «مصونیت نسبی» پایگاههای آمریکایی در غرب آسیا دیگر تضمینشده نیست.
ایران با هزینه نسبتاً پایین، اختلال قابل توجهی در فرماندهی و عملیات سنتکام ایجاد کرد و آمریکا را وادار به پراکندهسازی نیروهای خود و تغییر موقت تاکتیکهای عملیاتی کرد. با این حال، برتری تکنولوژیکی، هوایی و لجستیکی آمریکا همچنان قابل توجه است و واشنگتن با حملات گسترده به اهداف داخل ایران پاسخ داد.
در نهایت، این دور از درگیری یک نقطه عطف مفهومی به شمار میرود. عصر جدیدی آغاز شده که در آن ابزارهای نامتقارن (پهپاد و موشک) میتوانند هزینههای سنگینی بر قدرتهای بزرگ تحمیل کنند. شکاف عمیق میان روایت رسمی پنتاگون و واقعیتهای ثبتشده توسط تصاویر ماهوارهای، حقیقتی تلخ را آشکار کرده است:
پایگاههای آمریکا در منطقه بیش از هر زمان دیگری آسیبپذیر شدهاند و این امر پیامدهای بلندمدت و جدی برای حضور نظامی ایالات متحده در غرب آسیا خواهد داشت.
نظر شما