آزادی زندانیان استان بوشهر با کمک خیرین و صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح شنبه در نشست رئیس سازمان زندانها با استاندار بوشهر از انتقال زندان مرکزی بوشهری به خارج از شهر خبر داد و بیان کرد: با تلاش استاندار بوشهر و تخصیص ۲۱ هکتار زمین اجرایی شدن طرح ساخت زندان مرکزی بوشهر خارج از شهر در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به همکاری خیرین و صنایع نفت و گاز در راستای مسئولیتهای اجتماعی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی گفت: امروز تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد مالی با کمک و مشارکت شورای راهبردی پتروشیمیهای پارس از زندان آزاد میشوند.
وی اضافه کرد: در این راستا از سوی خیرین و شورای راهبردی پتروشیمیها ۱۵ میلیارد تومان تأمین شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تاکید کرد: در سال جاری تاکنون ۱۶ محکوم به قصاص در استان بوشهر با همکاری خانوادههای مقتول و تلاش شورای حل اختلاف زندانهای استان آزاد شدهاند.
وی اضافه کرد: امروز هم تعدادی دیگر از محکومان به قصاص در استان بوشهر آزاد میشوند.
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