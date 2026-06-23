مهرانگیز: ۶۲۰ نفر از محکومان جرایم غیرعمد و مالی استان بوشهر آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۳۱۰ شعبه فعال در شوراهای حل اختلاف، دادسراها و محاکم استان اظهار کرد: تمامی آمار ورودی و خروجی پرونده‌ها در سامانه‌های قضایی ثبت می‌شود و رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق از اولویت‌های اصلی دادگستری استان در سال جاری است.

وی با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی توسعه یافته است، افزود: سال گذشته چهار هزار و ۶۰۹ مورد دادرسی الکترونیکی در استان انجام شد که بخش عمده‌ای از آن مربوط به زندانیان بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: در این شیوه، قاضی و متهم به صورت برخط با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و ضمن مشاهده متقابل، فرآیند رسیدگی و اخذ اظهارات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی گفت: این شیوه علاوه بر کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی، امکان ارتباط با زندانیان سایر استان‌ها و حتی اخذ شهادت شهود خارج از استان یا خارج از کشور را نیز فراهم کرده است.

مهرانگیز با اشاره به تحول در حوزه اجرای احکام اظهار کرد: در گذشته محکومان برای شناسایی اموال و حساب‌های بانکی افراد ناچار بودند مدت طولانی منتظر پاسخ استعلام‌ها بمانند اما اکنون با سامانه‌های الکترونیکی، قضات در مدت چند دقیقه می‌توانند به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: برخی قضات به صورت شبانه‌روزی به سامانه‌ها دسترسی دارند و در صورت وجود وجوه در حساب محکوم‌علیه، امکان صدور دستور مسدودی حساب نیز به سرعت فراهم شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به استفاده از پنجره واحد خدمات و سامانه‌های مرتبط با منابع طبیعی گفت: این سامانه‌ها در مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی نقش مؤثری داشته‌اند.

رفع تصرف ۱۷۰ هکتار از اراضی ملی

وی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته حدود ۱۷۰ هکتار از اراضی ملی در استان رفع تصرف شده که ارزش ریالی قابل توجهی داشته است.

مهرانگیز همچنین به بازدیدهای مستمر از زندان‌ها و خانواده زندانیان اشاره کرد و گفت: طی چهار سال گذشته حدود هزار و ۴۰۰ بازدید از خانواده زندانیان و ۱۳۲ بازدید از زندان‌های استان انجام شده است.

وی هدف از این بازدیدها را رفع مشکلات زندانیان و خانواده‌های آنان عنوان کرد و افزود: به مناسبت هفته قوه قضائیه، مرخصی حدود ۵۰۰ نفر از زندانیان واجد شرایط تا سیزدهم تیرماه تمدید شد و نزدیک به ۱۰۰ زندانی با محکومیت‌های کمتر از چهار ماه نیز از مرخصی پایان حبس بهره‌مند و آزاد شدند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: طی چهار سال گذشته با کمک ستاد دیه، خیرین و شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی، حدود ۹۸ میلیارد تومان کمک جذب شده و ۶۲۰ نفر از محکومان جرایم غیرعمد و مالی از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

وی از اعضای شورای راهبردی پتروشیمی‌ها و مدیرعامل منطقه ویژه پارس جنوبی برای حمایت از زندانیان قدردانی کرد و خواستار تداوم این همکاری‌ها شد.

برنامه‌های اشتغال‌زایی در زندان‌ها

مهرانگیز با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی در زندان‌ها گفت: راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زندانیان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: هدف این است که زندانیان پس از آزادی بتوانند با برخورداری از مهارت و شغل پایدار به جامعه بازگردند و از بازگشت مجدد آنان به چرخه جرم جلوگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تکرار جرم ناشی از بیکاری و مشکلات اقتصادی است و میان فشارهای اقتصادی و افزایش جرایم رابطه مستقیمی وجود دارد.

وی گفت: هرچه وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد، میزان جرایم به ویژه سرقت و جرایم مالی نیز کاهش پیدا می‌کند و از این رو مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی برای حمایت از معیشت مردم بسیار سنگین است.

تعیین تکلیف ۷۰ درصد پرونده های مسن

مهرانگیز تأکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم و رفع مشکلات اقتصادی مردم، بسیار مؤثرتر از برخوردهای قضایی و افزایش جمعیت زندان‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه ۲۲۴ قاضی در استان مشغول فعالیت هستند، گفت: ۷۰ درصد پرونده‌های مسن استان تعیین تکلیف شد.