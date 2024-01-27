حضرت زینب (س) الگوی تمام عیار عفت و عصمت بانوان است

اسماعیل دستگزار در گفت وگو با خبرنگار مهر، با تسلیت سالروز وفات حضرت زینب کبری (س) اظهار کرد: عقیله بنی هاشم حضرت زینب (س) نمونه ای برجسته از بانویی فداکار و شهادت طلب است که عظمت حضور زنان را در یکی از مهمترین نهضت های تاریخ بشریت به تصویر کشاند.

وی خاطرنشان کرد: آن بانوی بزرگوار در روایت واقعه کربلا و آگاه سازی صحیح اذهان و شرح مبانی قیام امام حسین (ع) نقش بسزایی در مدیریت میدانی اقامه عدل داشت و با تبیین عملی نحله نهضت حسینی، هویت فاسد دستگاه غیر انسانی بنی امیه را برای همگان روشن کرد

مدیر کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود گفت: خداباوری، امام یاوری، وزانت عقل، صبر و بردباری، علم وسیع و دانش وافر و سخنان گوهر بار و سنجیده ایشان در رویارویی با دستگاه کفر باعث تحقق مکتب زینبی در جامعه اسلامی آن روزگار شد و تا همیشه تاریخ نیز راهنمای ادامه راه حقیقت طلبان خواهد بود.

دستگزار با بیان اینکه حضرت زینب (س) شخصیت شایسته ای بود که درس ادب را در مکتب امامت آموخت و سیره و سخن پدر و مادر خود را از اعماق وجود خود پذیرفته بود، ادامه داد: عقیله بنی هاشم (س) در حادثه عاشورا در برابر آن‏ همه مصائب، داغ‏ها و حوادث هرگز از مسیر ادب و عبودیت نسبت به حضرت حق خارج نشد و هیچگاه کلمه‏ ای حاکی از دلتنگی، نارضایتی، اعتراض، شکایت و تنگ ‏نظری بر لب نراند. هرچه می گفت بر طبق رضایت خداوند متعال و مقدرات او بود

وی بیان کرد: آن بانوی فداکار اسلام دفاع و حمایت از مقام امامت و ولایت را سرلوحه مسئولیت های خویش قرار داده بود و با تمام توان بعد از حادثه عاشورا به ارائه رهنمودهای شایسته و مبارزه با زرمداران و زورمحوران در قالب خطابه می پرداخت.

دستگزار خاطرنشان کرد: ایشان چون دست‏ پرورده زهرای اطهر (ع) بود، درس ولایت‏مداری را از مادر فراگرفته بود و از یک سو در مسیر معرفی و شناساندن ولایت، از طریق نفی اتّهامات و یادآوری حقوق فراموش شده اهل بیت (ع) تلاش کرد و از سوی دیگر سر تا پا تسلیم امامت بود.

مدیر کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود بیان کرد: در جنبه مقام علمی آن بانوی بزرگوار، علاوه بر توانایی برای ایراد خطبه‏ ها، نکته ظریف و اساسی وجود دارد و آن تصمیم‏ گیری‏ ها و موضع ‏گیری‏ های بجا در مناسبت‏های لازم بود که خوب می ‏دانست کجا باید نرم سخن گفت در کجا باید برآشفت و حماسه آفرید، در کجا باید گریه کرد و اشک ریخت و چه وقت باید عقل و منطق را به کار گرفت

دستگزار یادآور شد؛ در میان فضایل و کمالات ملکوتی حضرت زینب‏ (س)، خلوت با معشوق و مناجات با قاضی‏ الحاجات، درخشندگی خاصی دارد و سراسر زندگی ایشان به خاطر جهاد و هجرت در راه خدا و همراهی و همگامی با پدر، مادر و برادر در جهت انجام وظیفه و احیای معالم و معارف اسلام، عبادت محسوب می شود.

وی افزود: عبادت آن بانوی مکرمه (س) تنها به معنای خاص «عبادت» نبود، بلکه تمام حرکات و سکنات، خروش و فریادها، سفرها و اسارت‏ها، بیدارگری‏ ها و مبارزات و حتی نفس‏های او از آنجا که به خاطر خداوند بود، همه از مراتبی عمیق و والا از اخلاص و عبادت خداوند متعال برخوردار بود.

دستگزار اضافه کرد: عقیله بنی هاشم (س) در پاسداری از عفت و عصمت، سرآمد زنان و دختران روزگار بود و با الهام از پیام آسمانی قرآن و طبق آموزه ‏های مادر بزرگوارش حضرت فاطمه زهرا (س) حجاب و عفت را مانند گوهری ارزشمند برای یک زن مسلمان می دانست.