  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۴

افزایش دوباره قیمت سکه و طلا ۷بهمن/سکه۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

افزایش دوباره قیمت سکه و طلا ۷بهمن/سکه۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

قیمت سکه امامی نسبت به هفته قبل با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی همراه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۷ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به چهارشنبه هفته قبل افزایش قیمت ۴۰۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد، همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۹۱ هزار تومان معامله شد که نسبت به چهارشنبه هفته گذشته افزایش ۲۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان)
سکه امامی (طرح جدید) ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ ۶.۴۱۶.۰۰۰
سکه بهار آزادی ۳۰.۰۲۵.۰۰۰ ۳.۲۷۴.۰۰۰
نیم سکه ۱۸.۶۰۰.۰۰۰ ۵.۲۴۵.۰۰۰
ربع سکه ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۸۲۰.۰۰۰
سکه گرمی ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۲.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان)
۱۸ عیار ۲.۷۹۱.۹۰۰
۲۴ عیار ۳.۷۲۲.۴۰۰
طلای دست دوم ۲.۷۵۶.۳۰۰
مثقال طلا ۱۲.۰۹۷.۰۰۰
انس طلا ۲۰۱۸ دلار و ۴۹ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۸ دلار و ۴۹ سنت است.

کد مطلب 6005888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      1 0
      پاسخ
      بانک مرکزی باید نرخ بهره را افزایش دهد و منفعل نباشد تا با تقویت ارزش پول ملی به صورت حقیقی باعث کاهش ارزش سکه، طلا و ارز شود. همچنین باید عوامل تورم زای داخلی مثل کسری بودجه رفع شود و بانک مرکزی از اهرم نرخ بهره استفاده فعال و موثری داشته باشد تا معیشت مردم با تضعیف ارزش پول ملی خراب نشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها