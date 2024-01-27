افزایش دوباره قیمت سکه و طلا ۷بهمن/سکه۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۷ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به چهارشنبه هفته قبل افزایش قیمت ۴۰۰ هزار تومانی را نشان میدهد، همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۹۱ هزار تومان معامله شد که نسبت به چهارشنبه هفته گذشته افزایش ۲۰ هزار تومانی را نشان میدهد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۳۳.۱۰۰.۰۰۰
|۶.۴۱۶.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۳۰.۰۲۵.۰۰۰
|۳.۲۷۴.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۸.۶۰۰.۰۰۰
|۵.۲۴۵.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۱.۵۰۰.۰۰۰
|۴.۸۲۰.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۰۰۰.۰۰۰
|۲.۷۶۲.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۷۹۱.۹۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۷۲۲.۴۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۷۵۶.۳۰۰
|مثقال طلا
|۱۲.۰۹۷.۰۰۰
|انس طلا
|۲۰۱۸ دلار و ۴۹ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۸ دلار و ۴۹ سنت است.
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