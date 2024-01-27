افزایش دوباره قیمت سکه و طلا ۷بهمن/سکه۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۷ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به چهارشنبه هفته قبل افزایش قیمت ۴۰۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد، همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۹۱ هزار تومان معامله شد که نسبت به چهارشنبه هفته گذشته افزایش ۲۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ ۶.۴۱۶.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۳۰.۰۲۵.۰۰۰ ۳.۲۷۴.۰۰۰ نیم سکه ۱۸.۶۰۰.۰۰۰ ۵.۲۴۵.۰۰۰ ربع سکه ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۸۲۰.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۲.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۷۹۱.۹۰۰ ۲۴ عیار ۳.۷۲۲.۴۰۰ طلای دست دوم ۲.۷۵۶.۳۰۰ مثقال طلا ۱۲.۰۹۷.۰۰۰ انس طلا ۲۰۱۸ دلار و ۴۹ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۸ دلار و ۴۹ سنت است.