  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

کشف بیش از ۱۲ تن سنگ معدنی طلا در ورزقان

کشف بیش از ۱۲ تن سنگ معدنی طلا در ورزقان

ورزقان- فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان از شناسایی کارگاه غیرمجاز استحصال طلا و کشف مقادیری اموال قاچاق در یک عملیات انتظامی و اطلاعاتی مردم پایه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خلیلی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به شناسایی و انهدام گارگاه های غیرمجاز استحصال طلا طی دو عملیات موفق در شهرستان ورزقان و تبریز خبر داد و افزود: همکاران اطلاعاتی و انتظامی با مشارکت مردم و با استفاده از طرفیت امنیت محله محور، موفق به انهدام۵ کارگاه استحصال غیر مجاز طلا (۳ کارگاه در تبریز و ۲ کارگاه در ورزقان)، دستگیری ۱۰ نفر، کشف بیش از ۱۲ تن سنگ معدنی طلا، ۳۰ تن آب دوغ سنگ معدنی طلا و توقیف ۵ دستگاه خودروی باری گردیده و پرونده به همراه اموال مکشوفه به دادسرا معرفی گردید.

وی ضمن تشکر از همراهی شهروندان قدرشناس، درخواست نمود که هرگونه اطلاعاتی در این خصوص دارند را از طریق شماره تلفن مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ و یا صفحات رسمی پلیس آذربایجان شرقی در شبکه های اجتماعی فضای مجازی اطلاع تا در اسرع وقت اقدامات بایسته صورت پذیرد.

کد مطلب 6921476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها