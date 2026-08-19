کشف بیش از ۱۲ تن سنگ معدنی طلا در ورزقان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خلیلی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به شناسایی و انهدام گارگاه های غیرمجاز استحصال طلا طی دو عملیات موفق در شهرستان ورزقان و تبریز خبر داد و افزود: همکاران اطلاعاتی و انتظامی با مشارکت مردم و با استفاده از طرفیت امنیت محله محور، موفق به انهدام۵ کارگاه استحصال غیر مجاز طلا (۳ کارگاه در تبریز و ۲ کارگاه در ورزقان)، دستگیری ۱۰ نفر، کشف بیش از ۱۲ تن سنگ معدنی طلا، ۳۰ تن آب دوغ سنگ معدنی طلا و توقیف ۵ دستگاه خودروی باری گردیده و پرونده به همراه اموال مکشوفه به دادسرا معرفی گردید.

وی ضمن تشکر از همراهی شهروندان قدرشناس، درخواست نمود که هرگونه اطلاعاتی در این خصوص دارند را از طریق شماره تلفن مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ و یا صفحات رسمی پلیس آذربایجان شرقی در شبکه های اجتماعی فضای مجازی اطلاع تا در اسرع وقت اقدامات بایسته صورت پذیرد.