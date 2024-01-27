۲۵۰ نظامی اوکراینی در یک روز کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای ارتش اوکراین در محور «دونتسک» دو حمله نیروهای مسلح اوکراین را دفاع کردند و در این درگیری‌ها ۲۵۰ نظامی اوکراینی کشته شدند و تجهیزات نظامی آنها نیز نابود شد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که «در محور دونتسک، نیروهای گروه جنوب ارتش روسیه با پشتیبانی آتش توپخانه‌ای دو حمله دشمن در مناطق شومی و بوگدانووکا را دفاع کردند و تچهیزات نظامی نیروهای مسلح اوکراین در مناطق کراسنویی، کلاچیوکا و آندریوکا، گروگیوکا، نووومیخایلووکاِی جمهوری خلق دونتسک نابود شدند.

آن‌گونه که در این بیانیه آمده در شبانه‌روز گذشته پدافند هوایی ارتش روسیه نیز در محور دونتسک و لوهانسک ۲۸ پهپاد و ۸ موشک هیمارش ارتش اوکراین را رهگیری و منهدم کردند.