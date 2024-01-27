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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۳۵

دستیار رییس جمهور در امر مردمی سازی دولت:

حلقه‌های میانی مردمی سازی در کشور فعال شود

حلقه‌های میانی مردمی سازی در کشور فعال شود

اصفهان - دستیار رییس جمهور در امر مردمی سازی دولت گفت: حلقه‌های میانی مردمی سازی در کشور در برخی از بخش‌ها هنوز به وجود نیامده که باید فعال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عبودتیان بعد از ظهر شنبه در شورای اداری استان اصفهان، اظهار کرد: عنوان مردمی سازی در ۲ سال اخیر زبان‌زد شده است و درصدد هستیم تا ضرورت این امر را تبیین کنیم.

وی ادامه داد: مردمی سازی دولت ضرورتی است که در برخی سال‌ها از آن فاصله گرفته شده و نتیجه آن چالش‌های امروز است.

دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت اظهار کرد: مشکلات و چالش‌های کشور صرفاً با اطلاع رسانی و امکانات و … رفع نخواهد شد بلکه حضور و اراده مردم است که مشکلات را برطرف خواهد کرد.

عبودتیان افزود: هر کشوری بر اساس شاخص‌، فرهنگ و پیشینه خود ایده‌ای در حکمرانی دارد، حضرت امام (ره) الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسلامی را نیز به رأی مردم گذاشتند.

وی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم می‌فرمایند باید حرکت عمومی شکل بگیرد و مردم به میدان بیایند، ایشان درباره چگونگی تحقق این امر راهکار حلقه‌های میانی را مطرح کردند که وظیفه دارند با سطوح حاکمیت و مردم مرتبط باشند.

عبودتیان خاطرنشان کرد: البته در بعضی موضوعات حلقه‌های میانی نداریم و باید فعال شوند. کشورهای دنیا روی الگوهایی که برای ما عادی است کار می‌کنند و رویه پیامبران و ائمه نیز همین بوده است که مردم را پای کار بیاورند.

دستیار مردمی سازی دولت سیزدهم افزود: در یکسال و نیم اخیر مشاهده کردیم آمادگی مردم بسیار زیاد است فقط باید بدانند راه باز است، اما ما هنوز باید برای فهم مدیران تلاش کنیم و حلقه‌های میانی نیز فعال‌تر شوند، موانع قانونی هم در خیلی مواقع مانع مردمی سازی است که باید حل شود و ما این کار را در دولت دنبال می‌کنیم.

عبودتیان گفت: مقام معظم رهبری در بحث مشارکت هم الگوی مردمی سازی ارائه کردند و کلمه تواصی را به کار بردند، در امر به معروف می‌گویی و می‌روی اما در تواصی می‌گویی و میشنوی، در این الگو مدیران هم دخیل هستند و اگرچه ظاهر سختی دارد اما وقتی اجرا شود همه خود را مسئول می‌دانند و صرفاً دعوت کننده نیستند.

وی ضمن اشاره به پروژه تأمین آب استان اصفهان از دریای جنوب، عنوان کرد: کارشناسان و متخصصان استان اصفهان و در رأس آن استاندار اصفهان با الگوی جهادی در این پروژه کاری کردند که پروژه چندین ساله در یک الی دو سال به سامان برسد.

وی ادامه داد: در موضوع انتقال آب دریا به اصفهان با همین الگو توانستیم کار را تا حد زیادی جلو ببریم. این الگو در بخش‌های مختلف قابل اجراست.

عبودتیان اظهار کرد: انتظار می‌رود همانند سایر امور، استان اصفهان در نمونه‌های مؤثر مردمی سازی دولت پیشتاز باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز یک رابط برای انجام این مأموریت که تأکید رهبر انقلاب و ریاست جمهوری است انتخاب و با جدیت این امر را دنبال کنند.

کد مطلب 6006147

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