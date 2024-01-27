به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عبودتیان بعد از ظهر شنبه در شورای اداری استان اصفهان، اظهار کرد: عنوان مردمی سازی در ۲ سال اخیر زبان‌زد شده است و درصدد هستیم تا ضرورت این امر را تبیین کنیم.

وی ادامه داد: مردمی سازی دولت ضرورتی است که در برخی سال‌ها از آن فاصله گرفته شده و نتیجه آن چالش‌های امروز است.

دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت اظهار کرد: مشکلات و چالش‌های کشور صرفاً با اطلاع رسانی و امکانات و … رفع نخواهد شد بلکه حضور و اراده مردم است که مشکلات را برطرف خواهد کرد.

عبودتیان افزود: هر کشوری بر اساس شاخص‌، فرهنگ و پیشینه خود ایده‌ای در حکمرانی دارد، حضرت امام (ره) الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسلامی را نیز به رأی مردم گذاشتند.

وی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم می‌فرمایند باید حرکت عمومی شکل بگیرد و مردم به میدان بیایند، ایشان درباره چگونگی تحقق این امر راهکار حلقه‌های میانی را مطرح کردند که وظیفه دارند با سطوح حاکمیت و مردم مرتبط باشند.

عبودتیان خاطرنشان کرد: البته در بعضی موضوعات حلقه‌های میانی نداریم و باید فعال شوند. کشورهای دنیا روی الگوهایی که برای ما عادی است کار می‌کنند و رویه پیامبران و ائمه نیز همین بوده است که مردم را پای کار بیاورند.

دستیار مردمی سازی دولت سیزدهم افزود: در یکسال و نیم اخیر مشاهده کردیم آمادگی مردم بسیار زیاد است فقط باید بدانند راه باز است، اما ما هنوز باید برای فهم مدیران تلاش کنیم و حلقه‌های میانی نیز فعال‌تر شوند، موانع قانونی هم در خیلی مواقع مانع مردمی سازی است که باید حل شود و ما این کار را در دولت دنبال می‌کنیم.

عبودتیان گفت: مقام معظم رهبری در بحث مشارکت هم الگوی مردمی سازی ارائه کردند و کلمه تواصی را به کار بردند، در امر به معروف می‌گویی و می‌روی اما در تواصی می‌گویی و میشنوی، در این الگو مدیران هم دخیل هستند و اگرچه ظاهر سختی دارد اما وقتی اجرا شود همه خود را مسئول می‌دانند و صرفاً دعوت کننده نیستند.

وی ضمن اشاره به پروژه تأمین آب استان اصفهان از دریای جنوب، عنوان کرد: کارشناسان و متخصصان استان اصفهان و در رأس آن استاندار اصفهان با الگوی جهادی در این پروژه کاری کردند که پروژه چندین ساله در یک الی دو سال به سامان برسد.

وی ادامه داد: در موضوع انتقال آب دریا به اصفهان با همین الگو توانستیم کار را تا حد زیادی جلو ببریم. این الگو در بخش‌های مختلف قابل اجراست.

عبودتیان اظهار کرد: انتظار می‌رود همانند سایر امور، استان اصفهان در نمونه‌های مؤثر مردمی سازی دولت پیشتاز باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز یک رابط برای انجام این مأموریت که تأکید رهبر انقلاب و ریاست جمهوری است انتخاب و با جدیت این امر را دنبال کنند.