به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، رضا ذوالفعلینژاد گفت: با همت خیرین و تلاش مددکاران، کمیته صلح و سازش و نمایندگان و مددکاران ستاد دیه استان، بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۳۲ میلیون تومان تخفیف و گذشت رضایتمندانه اخذ شد و در نهایت با پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان از محل کمکهای ستاد دیه استان کرمان و کشور، تسهیلات قرضالحسنه بانکهای عامل و کمک خیرین، ۳۳ نفر از مددجویان زندانهای استان کرمان، آزاد شدند.
مدیرکل زندانهای استان کرمان اظهار داشت: ۲۱ نفر از این زندانیان بدهکاران مهریه و نفقه و ۱۲ نفر دیگر از بدهکاران مالی مالی بودند که از زندانهای مرکزی کرمان ۱۳ نفر، بم ۴ نفر، رفسنجان ۷ نفر، کهنوج ۳ نفر، سیرجان ۲ نفر، بافت ۲ نفر و جیرفت ۱ نفر آزاد شدند.
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