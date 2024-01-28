به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: ۷۰ نفر براثر فوت ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ که تعداد فوت ناشی از گاز مونواکسیدکربن ۵۲ نفر اعلام شده بود ۳۴ درصد افزایش یافته است. از تعداد فوتی‌های در ۹ ماهه سال جاری ۴۸ نفر مرد و ۲۲ نفر زن بوده اند.

فروزش افزود: گاز CO گاز سمی است که از احتراق ناقص کربن به وجود می‌آید، رنگ و بوی خاصی ندارد و به همین دلیل آن را قاتل خاموش می‌نامند.وقتی CO وارد سیستم تنفسی شخصی شود بلافاصله با گلبول‌های قرمز شخص وارد واکنش شده و باعث می‌شود تا اکسیژن کمتری به اعضای بدن برسد که اولین عوارض این مساله در ابتدا سوزش چشم‌ها و پس از سپری شدن زمانی بین ۱ الی ۲ ساعت بسته به غلظت گاز کربن مونواکسید موجود در مکان فرد احساس خواب آلودگی و احساس خستگی مفرط می‌کند.

وی گفت: در این حالت اعضای بدن گِزگِز کرده و اگر بدن شخص حساس باشد دچار خونریزی بینی می‌شود. اگر شخص سعی کند سرپا بایستد دچار سرگیجه به همراه حالت تهوع شده و چشم‌ها در این حالت اغلب سیاهی می‌رود. در ادامه ممکن است شخص دچار بیهوشی شود.

در ادامه دکتر فروزش افزود: افرادی که در یک فضای سربسته در معرض استنشاق این گاز قرار می‌گیرند ابتدا احساس کرختی و خواب آلودگی می‌کنند و در صورتی که هرچه سریع‌تر مکان را ترک نکنند و یا هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و در نهایت خفگی می‌شوند.کودکان ، سالمندان ،افراد با سابقه بیماری‌های قلبی – ریوی و افراد با مبتلا به بیماری‌های خونی بیشتر از سایرین دچار عوارض ناشی از مسمومیت با گازco می‌شوند.